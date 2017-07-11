即巿股評 港股直擊

愛玩輪證的朋友今日一定炒到出煙！全靠噚晚美股算係生性，納指有得升，恒指今早高開百點，好友已博定恒指升穿10天、20天線，上望7月4日25838點，講緊係博多兩百幾點。果然平均線愈簡單愈易自我實現，恒指穿均線，執筆時高見25935，尚有29點便觸及6月29日高位25965，當日亦是升穿10天及20天線，之後玩死不少持貨過夜客。

7月份恒指波幅現在拉開至737點，能否一舉升穿26000點心理關及6月9日的26090點今年高位，一切視乎是否有借口配合。首先，耶倫一連兩晚作證，美股要安然無恙；本地方面問題不大，中大型市值股發盈喜較盈警明顯為多，另外中期業績憧憬助力亦大，大行開始密集出Preview，友邦(01299)先獲大和上調目標，果然今日又領軍，短期有機會升穿58.45元阻力；之後當然要睇8月16日派成績嘅騰訊 (00700)，看是否有大行護航。

短期要博首選內銀，建行(00939)及工行(01398)仍較本身A股折讓一成以上，建行除息後未見好過，今日一升便是4%，短期望6.35元。

現市況確實很有利單頭輪證短打，不過亦切忌太心雄，寧願留一半放紙鳶，也不建議換馬追求更高槓桿條款，否則單日震盪會有很大殺傷力。大市現在走勢很古惑，要超短線跟勢玩，7月4日意外向下邊爆，即市一跌穿6月低位25557，程式盤即空群而出，來了逾五百點跌幅，翌日低見25199，財演即出來說大市調整一定未完，最後又看錯市。所以，逐關逐關睇，雖然唔夠「有型」，但勝在實際，炒股志在贏錢，不是要做先知。

羅崇博 (杜比)