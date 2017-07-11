港股直擊 即巿股評

吉利(00175)午後升幅擴大，暫時最多升6.8%，見18.42元再創新高，現升5.9%，成交額12.39億元。

集團發盈喜，料上半年純利按年大增逾1倍，中金最新報告看好集團盈利能力，維持「買入」評級，目標價由20元上調至25元。

另外，大和資本對吉利長遠前景看法正面，維持「跑贏大市」評級，目標價18.5元

另外摩根士丹利維持集團「與大市同步」評級和目標價15元不變；德銀亦維持吉利「持有」評級，目標價14.2元。

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