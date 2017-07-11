港股午後進一步轉強，升幅突破400點，向兩萬六關口邁進，暫時最多升435點，見25935點。截至下午約2時，恒指報25921點，升421點或1.6%，大市成交額559.16億元。
國企指數報10436點，升222點或2.2%。
A股造好，滬指升0.32%；深成指升0.54%。
藍籌金融股領漲，建行(00939)急升4%；滙控(00005)升1.7%；友邦(01299)升2.5%。
騰訊(00700)升2.2%。
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港股午後進一步轉強，升幅突破400點，向兩萬六關口邁進，暫時最多升435點，見25935點。截至下午約2時，恒指報25921點，升421點或1.6%，大市成交額559.16億元。
國企指數報10436點，升222點或2.2%。
A股造好，滬指升0.32%；深成指升0.54%。
藍籌金融股領漲，建行(00939)急升4%；滙控(00005)升1.7%；友邦(01299)升2.5%。
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