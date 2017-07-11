即巿股評 港股直擊

隔晚美股表現反覆，但無阻港股今日繼續上升，關鍵係恒指成功收復50日線(約25508)，初步脫險，雖然噚日10日線(約25620)遇阻，但今日再下一城，卒之成功收復所有移動平均線。恒指高開105點，都唔係點回，最低見25596點半日低位。即使內地股市有啲腳軟，無礙港股強勢。其後內地股市跌幅收窄，港股升勢轉強，半日最高見25792點，中午收市報25786點，升286點；國指今日扭轉噚日跌勢兼追番升幅，半日升147點，報收10362點。

阿Man講過，只要恒指重上25650之上企穩，大市可以確認調整完成，即係上星期兩度見過25200已成功尋底。預期升浪可持續，恒指25600點由阻力變支持，個市要繼續上，25600呢個位唔穿得。完成調整回升，下一目標自然係26000點。個市繼續上，當然要有重磅股撐腰，幾個指數權重股板塊走勢大勇，港股五未窮，六不絕，七新高，今個月有權再破之前高位，既然已確認回升，冇貨要追貨。阿Man認為只要大市上到25950企穩，必破之前高位，量度升幅短線可以去到26350-26500。

國際金融股個別發展，宏利(00945)創兩年新高151.6元後倒跌，渣打(02888)則再創超過年半新高83.2元後靠穩。大笨象(00005)成功挑戰75元，半日最高見75.5元，半日報收75.4元，企穩75元，下一關向80元挑戰。友邦(01299)升勢最強勁，半日升2.4%或1.35元，半日報收57.6元。

噚日內銀股先升後回，今日表現脫胎換骨，建行(00939)領軍，半日升幅3.5%，預期好快股價可以重上6.2元樓上，目標價6.5元，有貨放心坐，冇貨可以追。至於工行(01398)亦升2.26%；中行(03988)升1.67%；交行(03328)升1.46%，相對於建行，呢幾隻內銀股暫未完全破位，現價仍值得上車，不過買板塊要揀龍頭，建行自然係首選。

內險股升勢持續，國壽(02628)硬係升唔穿24.5元，升得穿呢個位，應該可以急起直追，即管睇睇國壽有冇咁嘅本事。吉利(00175)發盈喜，股價又爆頂，破頂股唔估頂，睇嚟股價要衝20元。股王騰訊(00700)回勇，阿爺雖然對王者榮耀有微言，但外資撐兼呢個皇牌遊戲推國際版，話咗股王係有買貴，冇買錯，噚日股價重上270元已擺脫弱勢，能夠上番280元，新高可期。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)