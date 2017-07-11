港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，港股昨日回升159點後，今早一舉突破10天線和20天線區間，上試25800點水平，創出一周新高。

恒指高開105點，甫開升幅收窄至96點，見25596點半日低，其後升勢轉強，收復10天線(約25617點)，半日收市前最多升292點，見25792點，重上20天線(約25687點)，創一周新高。恒指中午收報25786點，升286點或1.1%，大市成交額412.63億元。

國企指數報10362點，升147點或1.4%。

A股半日個別發展，滬指跌0.18%；深成指升0.02%。

藍籌股方面，滙控(00005)高見75.5元，再創逾兩年高，半日升1.1%；友邦(01299)升2.4%；騰訊(00700)升1.4%；中移動(00941)升0.4%；瑞聲科技(02018)升1.7%。相反，領展(00823)跌1.1%；聯通(00762)跌0.7%；恒安(01044)跌0.8%。

焦點板塊

中資金融股：藍籌內銀股領漲，建行(00939)升3.5%；工行(01398)升2.3%；中行(03988)升1.7%，3股貢獻大市112點。內險方面，人保(01339)創52周高，半日升5.2%；財險(02328)升1.9%；新華保險(01336)升1.4%；太保(02601)升1.3%；太平(00966)升4.8%；平保(02318)升1.3%；國壽(02628)升1.7%。

內房股：融創中國(01918)以631.7億元人民幣收購萬達13個文化旅遊項目91%權益，和76家酒店100%權益。股價復牌低開1.9%，甫開轉升，半日急升10.4%，成交額13.48億元。昨日一度借勢炒高逾1.5倍的萬達酒店(00169)回吐8.2%。多隻內房股發盈喜，旭輝(00884)料中期純利增長逾1倍，股價創上市新高，半日升6.3%；中國金茂(00817)料中期純利增約1倍，半日升2%；大悅城(00207)料中期盈利增逾30%，半日升1.7%。另外，豐盛控股(00607)公布，目前該公司持約9.49億股卓爾集團(02098)，以6月30日收市價計算將錄投資虧損10.86億元人民幣，豐盛半日跌0.9%；卓爾集團升1.5%。

汽車股：昨日普遍逆市偏軟，今早發力。吉利(00175)發盈喜，料料上半年純利按年大增逾1倍，股價創多年新高，半日升4.3%為表現最好藍籌；北汽(01958)升3.3%；華晨(01114)升4.6%；東風(00489)升2%；廣汽(02238)升2.6%。

焦點股份

城建設計(01599)：今早高見5.25元創逾3個月高，半日升10.1%，報5.1元，暫時連升第5日。股份半日成交額3.37億元，當中市前成交額達3.14億元，為最少3年來最活躍。

美圖公司(01357)：昨日見11.5元創逾3個月高位後急吐，今早進一步受壓，跌穿10元水平，曾挫6.1%，見9.75元，半日跌4.6%，成交額5.14億元。

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