港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，港股昨日回升159點後，今早一舉突破10天線和20天線區間。

恒指高開105點，甫開升幅收窄至96點，見25596點半日低，其後升勢轉強，收復10天線(約25620點)，臨近中午收市，最多升292點，高見25792點，重上20天線(約25689點)。恒指中午收報25786點，升286點或1.12%，大市成交額412.63億元。

國企指數報10362點，升147點或1.44%。

藍籌股方面，吉利(00175)發盈喜，今早升4.29%，為表現最好恒指成份股。友邦(01299)升2.4%；國壽(02628)升1.67%; 騰訊(00700)升1.40%。

燃氣股繼續強勢，北京控股(00392)創3個月新高，半日升6.53%; 業績公布後，獲多間大行看好的中國燃氣(00384)，再創上市新高，升3.46%; 華潤燃氣(01193)升2.13%。

內銀股追落後，建行(00939)升3.54%；工行(01398)升2.26%；中行(03988)升1.67%；交行(03328)升1.46%。

新股椰豐集團(01695)，中午收報0.73元，較招股價0.48元，大升52.08%，成交額9235萬。

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