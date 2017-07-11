即巿股評 港股直擊

噚日個市實在悶爆，反正呢幾日個人唔係咁舒服又周身骨痛，連牙都痛，於是早幾個字收工去睇醫生；醫生話我初起感冒，唔係因為熱氣而痛，所以飲幾多支廿四味都無用。

今朝起身坐喺地鐵幾乎瞓着咁滯，有個阿姨上車第一句就大大聲同電話嘅另一端講：「有乜理由佢個仔入去喇沙先得架！不過入到去呀都要靠自己架啦，……」成車人望住佢同電話另一端抒發佢個種唔抵得同半咀咒嘅情感，而我就只係留意到佢着住對鮮粉紅色飛甩雞毛吋半高踭鞋；不過好彩阿姨嘈醒我，如果唔係我會miss咗港股U盤時段，恒指今朝裂口升156點，開報25656點。

落車行緊返公司時，戰友Jack同我諗今朝個市起勢殺熊，仲介紹我煲蔥白水飲，對初起感冒好喎，諗起都覺得臭(係呀，我唔食蔥架)。返到公司已經係10點，開恒指日線圖見到恒指個勢好強；10點8分恒指最高做過25731點，升穿咗20天線(25686點)，根據噚日預計恒指路線圖同設定嘅策略，待恒指回到上20天線時，可以將噚日揀嘅恒指熊(61237)放落場；但呢個策略仲行唔行得過呢？不如睇埋恒指牛熊證街貨圖先啦。

截至10點13分，恒指最高點做過25731點；而現價就25715點，用呢個位去計，其實恒指現價由噚日企喺牛熊中間變成今日偏向熊證，25600至25699點第一梯隊嘅熊仔已經陣亡，繼續踩入25700至25799點，呢度有相當於861張期指；再向上望嘅話，就當然有唔少熊仔貨喺度啦，由25700至25799點向上數到26100至26199點呢個重貨區，呢度五個100點範圍裡面最少都有702張期指；反觀下方牛證，最近又最重嘅街貨就係25100至25199點，呢度有相當於883張期指，最重架啦，用現價計要向下行631點食得到呢度個位。

「既然上方有咁多熊仔，大市照計就應該向上行啦？」如果今日20天線由之前嘅阻力變成支持嘅話，的確可以咁樣轉plan；但當拆開恒指5分鐘圖睇，就會見到今朝先係一個裂口上啦，然後恒指愈升愈有，同時間SlowSTC(14,3)同埋14RSI都齊齊出現超買，換言之大市上到呢個位無再繼續向上衝就係因為技術指標出現超買作怪，今日會唔會快手補返個上升裂口就真係唔知，只知道見到5分鐘圖兩隻技術指標都超買，係時候放隻高槓桿恒指熊落場day trade，恒指熊(63350)，收回價25950點，同現價只得200零點差距，實知槓桿有幾高、幾刺激啦；若然想放長線，釣大魚嘅話，今日未係時候，事關日線圖上未見明確方向，呢個時候放線嘅話有恐怕會浪費魚餌。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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