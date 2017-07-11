港股直擊 即巿股評

吉利汽車(00175)發盈喜，料上半年純利按年大增逾1倍。

摩根士丹利維持吉利「與大市同步」評級，目標價15元不變，對吉利旗下新的多功能運動型車(SUV)品牌領克(LYNK & CO)發展中至高檔SUV市場看法正面，時機正捕捉未來幾年SUV市場迅速增長，大摩預計吉利2016至19年銷售複合增長率有兩成二。

德銀亦維持吉利「持有」評級，目標價14.2元，認為對公司盈喜未感意外，盈利增長強勁已經在市盈率上反映，而領克品牌發展仍存在不確定性。

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