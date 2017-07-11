即巿股評 港股直擊

恒指昨日高開後，早市向好，早段升勢甚急，午後回軟，全日波幅290.8點。恒指收報25500點，升159點或0.63%，成交金額 801.86億元。國指收報10214點，跌37點或0.36%：上證收報3212點，跌5點或0.17%。恒指走勢優於國指及A股。

恒指以陽燭近「射擊之星」收市，收市水平重上50 SMA之上，走勢略轉好，料10 SMA為阻力。

《經濟參考報》報道指出，《粵港澳大灣區城市群發展規劃》已初步成型，到2030年，該地區的區內生產毛額料將達到4.62萬億美元。料消息有利於大灣區概念股。

吉利汽車(00175)發盈喜，預料截至6月30日的6個月淨利潤將錄得超過100%的同比增長，主要得益於銷售收入大增。料消息利好汽車板塊。

紐約聯儲報告顯示，聯儲局資產負債表可能在2020-2023年期間實現正常化。據基線預測，2018年預計將有1740億美元的國債被贖回，並將有2520億美元進行再投資。美股三大指數略好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，阻力參考為10 SMA (約25625)。

個股介紹：

中船防務(00317)的主要業務為從事建造及銷售船舶；製造及銷售鋼結構及機電設備。

中國國防科工局召開軍工科研院所轉制工作推進會，並啟動首批41家軍工科研院所轉制工作，加速實施軍民融合階段。會議強調，軍工科研院所改革是國防科技工業一場廣泛而深刻的變革，軍工科研院所覆蓋面寬、涉及領域廣、人員數量多，改革任務複雜艱巨。各軍工集團公司、中國工程物理研究院和科研院所，需加強組織、轉變思想觀念，及把握轉制關鍵，確保各項工作順利進行。

受消息帶動，一眾軍工股向好。參考彭博資料，集團現價市盈率為205.24倍，2017年預測市盈率為63.31倍，周息率0.47%。股份上日收報14.76元，上望16.68元，止損設於14.3元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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