港股直擊 即巿股評

港股7月份至今波幅只有638點，恒指昨日重上50天線附近，今日有望挑戰10天及20天線阻力。

周一美股三大指數大部分時間向好，臨近收市稍回軟。道指收市倒跌5點，報21408點；納指漲0.38%，報6176點。投資者觀望聯儲局主席耶倫周三、周四兩天在美國國會發表的證詞。此外，美股第二季度業績即將揭開序幕，幾家大型銀行將在本周五派成績表。

投資者對於科技股在即將來臨的季度業績表現給予頗高期望。高盛首席美國股市策略師David Kostin表示，預計科技板塊的利潤率擴張將會好於預期。美國科技股走高，Nvidia急升4.7%，蘋果升0.6%，亞馬遜升1.8%，FACEBOOK升1.4%。不過SNAP收跌1.1%，報16.99美元，首次收於17美元的IPO發行價下方。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.45元，較本港上日收市跌0.15元。中移動(00941)ADR收報80.86元，升0.11元。騰訊(00700)ADR收報273.83元，升2.23元。國壽(02628)ADR收報24.14元，升0.19元。油價窄幅徘徊，中海油(00883)ADR收報8.53元，升1仙；中石油(00857)ADR收報4.76元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報6.06元，升0.27元。

ADR港股比例指數報25598，較上日恒指收市升97點或0.38%。恒指昨日午後曾升281點，不過稍為觸及10天線(約25625點)水平即見壓力，收報25500點，升159點或0.6%。國企指數明顯跑輸，收報10214點，跌37點或0.4%。全日大大市下跌股份比例為53%，上升股比例47%；股價高於50天線比率的中線市寬下跌0.4個百分點至39.1%。恒指技術走勢上較國指好，短期阻力參考10天及20天線，約25600及25680點水平。

焦點板塊

內房股：續有內房股報喜，旭輝控股(00884)預期中期純利按年將錄得不少於1倍的大幅增長。龍湖地產(00960)公布上半年累計實現合同銷售金額926.3億元人民幣，按年增長1.4倍。大悅城地產(00207)料盈利按年升30%，交付結算面積增加。中國金茂(00817)發盈喜，預期截至6月底止未包含投資物業公平值收益的中期純利，按年錄得約1倍的重大增長。

焦點股份

吉利(00175)：發盈喜，預計上半年純利將按年大增超過一倍，去年則錄得19.1億元人民幣的純利。吉利解釋，純利大增主要由於期內銷售收入大幅增加，即由於整體銷量大量增加及產品組合改善所致。吉利預計將於8月刊發業績。

椰豐集團(01695)：今早掛牌，其於輝立交易場暗盤收報0.81元，較招股價0.48元，高出六成九。椰豐為椰漿粉及低脂椰蓉生產商，公開發售部分超額認購8.4倍，一手中籤率四成。

瑞斯康(01679)：發盈警，預期上半年盈利按年大幅減少，或會錄得虧損。

聯旺集團(08217)：據聯交所股權披露資料，公司控股股東黃永華，在上星期五(7日)及昨日兩次減持合共套現7360萬元，持股量由75%，減少至57.17%。聯旺昨日收報0.5元，升0.1元，升幅兩成半。

中國平安(02318)：今日除息。