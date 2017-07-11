即巿股評 港股直擊

上周二，市場期待已久的突破終於出現，不過原因可能均令大家都出乎意料之外，竟是因近期升市火車頭騰訊*(00700)旗下之一熱門手遊《王者榮耀》被「人民網」公開抨論指其對社會帶來不良的影響，並認為相關手遊之監管程度應該需要更為關注。受此消息影響下，騰訊單日大跌4.1%，更拖累期指當日曾低見25136點，收市時則報25311點，單日大跌372點；同時，期指亦正式跌破徘徊已久的254-25900點區域，一時間弱勢盡現；之後數天雖然曾出現了反彈，惟仍未能收復上周二的跌幅，至昨天，期指收報25517點，重回25500點關口之上。

現時，期指正處於初步突破後反覆待變的階段，同時期指的波動性已經有所增加，短期內市況可能會因不同的消息而大起大落，因此各位更加需要關注環球的消息及情況。而本周大家應該關注的重點有內地陸續公布很多不同的經濟數據及各央行的的動靜(特別是本周三耶倫出席國會聽證會時對未來貨幣政策的看法)，希望各投資者能從中更好把握因波幅擴大所帶來的期權獲利時機。

技術方面，筆者認為現時期指正再次處於待變的局面，雖然因上周五的大跌令各個技術指標明顯轉差，惟經過一輪反彈後，各技術指標亦已回穩了不少，如較為重要的五十天移動平均線在上周失守後憑藉昨天的反彈下已成功收復；雖然暫時各技術指標普遍都較一周前弱，但筆者相信現時大市正處於牛市及中期大升浪中，因此調整可能會完成得比平常的較快及較短，而相關情況可參照今年四月中時，當時期指亦曾在各技術指標轉差及出現向下突破的訊號後，很快在無聲無色下卻出現相反的走勢，最終迎來超過二千點的升幅；雖然現時市場上普遍認為短期市況走勢應該會再向下調整的機率較高，惟筆者卻建議各位先不要作太主觀的預測，應更客觀冷靜待市況更明朗化時再作判斷。現時大家應可留意兩個位，向上的可留意上周二的高位25747點，如能收市企穩之上，調整可能已告完成且離開展下一輪升浪應該不遠；而向下的則可留意的也是上周二的低位25136點，如未來收市向下突破該處，更深的調整應該會在後頭，在24600點左右應該會有很好的支持。

策略方面，如上文所言，筆者認為大家暫時應以較保守的策略等待時機的來臨，不要生怕失去機會而貿然偷步入市，因本月的波幅預期會繼續擴大(筆者之前已說了數次)，這方面可確保即使是待時機出現時再作部署，亦能獲得不俗的回報。首先，筆者建議各位可待期指收市價升穿25747點時開倉做7月Long Call26400點，期權金成本大概為50點左右；相反，如期指未來收市價跌穿25136點的話，如進取的話，可小注開倉做7月Long Put24600點，以博之後還有數百點的回調，期權金成本為大概100點左右；而保守的則可待期指回落至24600左右開倉做即月400點距離的Long Call或下月800-1000點距離的Long Call，而這做法則要視乎時間及相關情況而定。

本人並未持有上述之股票或相關之衍生工具

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。