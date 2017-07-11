即巿股評 港股直擊

昨天大市向上，有望在7月7日的轉折日，大市已見底開始反覆回升。昨天的文章筆者已指出，大市如在25500之下，便宜減倉應對，結果順利收於其上，後市理應可樂觀一點。但國指卻見新低，再次出現國恒背馳，同時參考恒生指數大，中，小型股指數，都出現矛盾反覆的訊號，對大市是否完成底部仍需審慎一點。

而從國期分析，卻未有創7月新低，筆者參考2000年至今數據，每當期貨跟現貨背馳，期貨都有領先指標的作用，只要日內國期不跌穿10100水平，便有望反覆造底。同樣參考期指與恒指走勢，都出現平背馳，期指反彈動力較強，都反映大市的確有機會完成底部，在現水平累積倉位。

留意本周下旬

從筆者研發的向心系統分析，現時周線已大幅收窄，期指阻力在25900水平，而國期是在10500水平，意味本周最遲下月初便有望出現突破！由於區間已大幅收窄，一旦突破，將出現一個稍大周波幅抽升的機會很大。參考之前同樣的市況，包括5月8日至5月12日出現740點周波幅，1月3日至6日出現762點周波幅，從向心系統看，本周最遲下周，會出現700點以上周波幅，而且一旦作出突破，將可出現延續性走勢。現時周線支持位在25000，阻力25900，所以當向下突破，讀者宜先行把好倉平倉。

尋寶漸難

個股方面，強者愈強，已上車的就不要隨便落車了，反之弱勢股卻沒多少隻轉強，如果要建倉的，找上車股實在不易，今天便分析4隻鐵路運輸股。筆者在上年12月尾已買入港鐵(00066)，於5月中旬離場，已歷經個多月消化，又再發出短線及中線買入訊號，大家可在45元之下買入，跌穿41元才止蝕離場，用上移離場位方法慢慢上移止賺吧！

另外一隻是中國中鐵(00390)，中線仍只是區間市，並不是長期持有的時間，如現價買入，可望至7元水平。中國鐵建(01186)，如現價買入，以9.8元為止蝕位，止望11.5元。中交建(01800)訊號有矛盾，便不作考慮。

最後大家可多望銀娛(00027)，中長線升勢維持，一旦升穿48元，將會出現較強的單邊走勢，大家可分注，現水平先入一注，以42元止蝕，升穿48元時才再入一注，屆時以46元為止蝕，可考慮持有較長時間。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。