港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚向上。港股上周累挫423點後，今日一度反彈逾280點，恒指收復50天線，不過受制10天線阻力。

恒指高開51點，開市後曾倒跌8點，見25331點全日低，其後發力重上50天線(25486點)，中午收市前最多升273點見半日高，中午升267點，午後甫開曾升281點，見25622點全日高，不過稍為觸及10天線(約25625點)水平即見壓力，升幅收窄至200點內。恒指收報25500點，升159點或0.6%。大市今日下跌股份比例為53%，上升股比例47%。

全日成交額801.86億元，較上日增加約101.48億元或14.5%。

國企指數收報10214點，跌37點或0.4%。

恒指即月期貨收市升187點或0.74%，報25517點，高水17點。

A股低收，滬指跌0.17%；深成指跌0.55%。兩市成交額約5008億元人民幣。內地今早公布6月CPI通脹升1.5%，符合預期。

歐洲三大股市最新續向上；美國道指期貨最新升12點，報21382。

藍籌股方面，領展(00823)獲瑞銀上調評級至「買入」，收市升3.3%；中銀香港(02388)升1.2%；港交所(00388)推新黃金期貨，收市升0.3%；長和(00001)升1.1%；騰訊(00700)升1%；建行(00939)升0.2%；聯通(00762)升3.8%為表現最好藍籌。相反，蒙牛(02319)跌0.9%；中石油(00857)創52周低，收市跌1.4%；中海油(00883)跌0.7%。工行(01398)升0.2%；中行(03988)跌0.6%；中移動(00941)升0.2%。

焦點板塊

國際金融股：今日領漲大市，滙控(00005)再創逾兩年高，收市升2%；友邦(01299)獲大和升目標價至68元，收市升1.6%，兩股貢獻大市89點。另外，渣打(02888)創逾一年半新高，收市升2.5%；宏利(00945)亦創逾兩年高，收市升1.6%。

內險股：今早全線造好，午後普遍回落，平保(02318)高見56.25元創逾兩年新高，收市升1.3%，成交額38.4億元；國壽(02628)升0.4%；財險(02328)創逾一年高，收市升3.9%；太平(00966)升0.2%。

航運股：中遠海控(01919)聯同其持有15%股權的滬市掛牌公司上港集團，以每股78.67元全面收購東方海外(00316)。航運股今早普遍向上，東方海外裂口高開24.2%，最多升25%，報75元，收市升兩成，成交額27.25億元。中遠系方面，中遠海控升5.4%，成交額4.36億元；中遠海發(02866)無起跌；中遠海運港口(01199)升2.8%；中遠海運國際(00517)無起跌；中遠海能(01138)升0.7%。另外，中外運航運(00368)升9.2%；太平洋航運(02343)升1.1%。

內房股：個別動向成焦點，融創中國(01918)向萬達集團收購13個文化旅遊城項目和76個酒店，共涉資631.7億元人民幣。融創今早停牌，萬達酒店發展(00169)今早借勢炒高1.55倍，高見1.48元創近兩年高，半日升94.8%，集團中午澄清，指交易對萬達酒店無直接影響，午後升幅收窄，收市升46.6%，成交額1.56億元。招商局置地(00978)中午發盈喜，預期中期多賺至少3倍，收市升8.3%；碧桂園(02007)上半年合同銷售額增1.31倍，又以4億澳元購澳洲住宅地，收市升3%。萬科(02202)傳遭機構投資者減持，股價曾挫5.3%，收市跌3.6%，成交額達28.24億元，其A股(000002.SZ)跌0.93%。外電引述銷售文件報道，機構性投資者尋求出售9200萬股萬科H股，每股配售價介乎22.6元至23.2元，套現20.79億元至21.34億元。配售價較上周五收市價23.55元，折讓1.49%至4.03%。

焦點股份

美圖公司(01357)：今早曾升4.5%，見11.5元創逾兩個月新高，其後掉頭向下，最多跌8%，見10.12元，收市跌5.6%，成交額達32.38億元。股份今日錄多手大手成交，包括市前共1億股交易；甫開錄得一手950萬股成交；上午約9時49分錄得多手共1.03億股成交，每股作價均為8.5元。

利福地產(02183)：股價曾升26.7%，高見7.98元創上市新高，收市升17.5%，成交額1.96億元。集團控股股東配售以恢復公眾持股量，另外附屬成立合資公司，從事內地地產項目。此外，又擬改名「三盛控股(集團)有限公司」。

藥明生物(02269)：上周五創上市高，今日急吐，收市跌10.2%，報29.9元，成交額1.29億元。

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