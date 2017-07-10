即巿股評 港股直擊

早於7月4日收到一名讀者提問：「聶Sir你好，本人於6月20日晚上留意泰山石化(01192)發布『資本化發行』消息，所以在翌日已0.097元買入股份，卻於今日上午 (7月4日) 見股價一度低見0.06元，實在不知所措，懇請賜教。」

有關6月20日發布的兩則公告，分別與與兩名獨立第三方WS Energy Pte. Ltd. 及Jermarine Pte. Ltd. 訂立貸款資本化協議，涉及發行大約4.49億股及5.44億新股，相當於擴大後股本1.38%及1.66%；發行價0.1元，較當日收報0.097元溢價3.09%，作為抵銷集團未償還這兩間公司的全數結欠，金額分別為大約4487萬和5437萬元。兩則公告均列明於協議後最快為十個營業日方會完成，即7月4日，但截至當日上午收市時集團仍未宣布配股完成。另可留意今次「以股代債」的配股顯然不是「配股前炒」格局，皆因對象只有兩名，有別於常見的承配人不少於六名，以及有配售代理介入。同時可留意於公告上配股對象用上「認購人」的字眼，不排除是兩名債權人主動要求集團配股，而由於配股貨還未到手，便更沒有於配股期間推高股價的誘因。

看偷步沽空可能性

此外，配股貨還未到手的解讀暗示認購人於宣布配股前偷步沽空股份，再於配股完成後以配股貨平倉離場機會極微，理由是參考4月12至18日連續三個交易日股價均收高於0.10元，同時累計成交量超過8.24億股，相對配股貨合計約9.92億股，認購人最多可偷步散戶超過83%，連同6月16日高見0.121元，當日成交量近3.41億股，顯然夠貨離場。但於技術上卻要考慮沽空涉及的借貨利息支出，由4月12日至7月4日接近三個月，那麼只要利息開支佔沽空規模兩成或以上，認購人便無利可圖，即或不計利息開支，賬面約賺兩成根本沒有沽貨誘因，所以此等皆可視為認購人未有離場的線索。

散戶沽壓三線索

至於7月4日股價如此波幅，應與7月3日晚上發布的合股消息有關，比例為8合1，但每手買賣單位維持不變，即合股生效前不持有8手或其倍數的股份，於合股後便會出現碎股問題，相信7月4日股價表現欠佳是散戶沽壓所形成。理由是我看到三個線索，其一是開市價為0.083元，較上日收報0.084元僅低一個價位，由競價盤產生，成交量為192萬股，涉資近16萬元，認為有心人未有利用合股消息將股價「向下炒」。其二是從上午9:53至9:59連續出現21宗成交，全部都是「主動沽盤」(B盤)，同時股價亦見顯著下跌，由0.08元至0.065元，不足七分鐘跌幅接近19%，期間更一度低見0.06元，跌幅為28.57%，存在被刻意壓價的可能。但那21宗成交合計股數為744萬股，相對由上午9:30至9:53前的成交量為1328萬股，期間股價卻於0.080至0.085元窄幅上落，傾向認為上述那21宗B盤成交屬散戶產生機會大，相信是由於合股消息而紛紛沽貨，形成股價急挫局面。其三是踏入上午10:00起，股價便見回升，並於上午收市前約半小時一度高見0.077元，最終全日收報0.072元，令跌幅收窄至14.29%，暗示有心人在托價，似乎要令股價維穩在0.07元以上。

貨源經已被歸邊

最後分析中央結算系統 (簡稱CCASS) 數據，於7月3日參與者有329名，持有約149.75億股，而公眾持股量約112.17億股，認為全數的公眾持股量已放於CCASS，差額約37.58億股屬於兩名大股東榮龍國際投資有限公司和長信基金管理有限責任公司持股。至於當中的首六名參與者均持有超過4.00億股，認為屬有心人持貨機會大，她們佔參與者總數僅1.82%，持有約69.09億街貨 (已扣除大股東在CCASS的貨量)，計出街貨佔比為61.60%，因已高於六成，反映貨源已被歸邊。觀乎早於去年6月23日的供股貨之每股作價為0.1元，另於2015年12月24日有認購人與泰山石化訂立協議，認購26億股，每股作價為0.1元，可見現有股東不少持貨之每股成本價為0.1元，根本沒有刻意壓下股價而令自己損手的理由。相對讀者進場價為0.097元，較0.1元低三個價位，較上述的供股貨持有人，以及配股認購人更具防守性，當時認為能承受風險者不妨多看兩天，見股價會否收低於0.07元，才考慮是否止蝕離場。

聶Sir

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