港股直擊 即巿股評

從事鐘錶珠寶業務的奧立仕控股(00860)股價急升，暫時最多升20.6%，見1.23元創逾3年新高，現升10.8%，成交額3530萬元。

集團收購日本電動車公司GLM CO. 85.5%股權總作價8.97億元，當中5.5億元將透過以每股0.82元配發6.71億股份支付，其餘3.47億元則以現金支付。而其餘14.5%股份，集團計劃合併GLM CO.全部已發行股份，令少數股東持有碎股後，斥1.33億元收購這批股份；GLM CO.最終成為全資附屬公司。

另外，奧立仕以每股0.82元向Ocean Dynasty Investments、維港投資負責人周凱旋，以及TCL集團三個認購方配發約5.7億股，涉及資金約4.68億元，款項將用於支付收購GLM CO.的現金代價。

而持有奧立仕59.7 %股份的集團主席張金兵計劃在上述兩項事項完成之後，以每股0.82元向集團聯席主席何敬豐出售4億股。

完成後張金兵仍是控股股東，佔39.5%已發行股本；Ocean Dynasty Investments、周凱旋，以及TCL集團各佔3%、2%及5%；原GLM CO.管理層及投資者則分別佔4.1%及7.8%。

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