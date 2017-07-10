訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:39 港股直擊 即巿股評

【異動股】萬達酒店升幅收窄 融創交易無直接影響

放大圖片

融創中國(01918)向萬達集團收購13個文化旅遊城項目和76個酒店轉讓協議，共涉資631.7億元人民幣。融創今早停牌。

萬達酒店發展(00169)今早借勢炒高1.55倍，高見1.48元創近兩年高，半日升94.8%，為表現最好港股。萬達酒店中午澄清稱，母企與融創的交易對萬達酒店無直接影響。股價午後升幅收窄，最新升77.6%，報1.03元，成交額9550萬元為超過兩年以來最活躍。

另外，A股的萬達電影(002739.SZ)亦停牌。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。