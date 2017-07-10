融創中國(01918)向萬達集團收購13個文化旅遊城項目和76個酒店轉讓協議，共涉資631.7億元人民幣。融創今早停牌。
萬達酒店發展(00169)今早借勢炒高1.55倍，高見1.48元創近兩年高，半日升94.8%，為表現最好港股。萬達酒店中午澄清稱，母企與融創的交易對萬達酒店無直接影響。股價午後升幅收窄，最新升77.6%，報1.03元，成交額9550萬元為超過兩年以來最活躍。
另外，A股的萬達電影(002739.SZ)亦停牌。
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