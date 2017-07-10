即巿股評 港股直擊

上周五花旗公布非農數據，結果數據反映經濟仍然穩步向上，聯儲局今年應可按計劃進行加息及縮表，市場認為呢個係利好股市嘅訊號，美股三大指數回升，帶動今日港股做好。不過今朝港股早段呃得吓人，恒指高開後曾輕微倒跌，最低落過去25332點。至內地公布CPI及PPI，內地股市曾倒升，港股發力向上，成功收復50日線(約25488)。恒指喺50日線企穩後，進一步攀升至25600點水平，最高見25614點，逼近10日線(25635)遇阻力，暫時受制10日線。恒指半日升267點，報收25608點；國指升63點，報收10314點。

今日最突出係內險股呢個板塊，平保(02318)創超過兩年新高，高見56.25元，明日除淨前又見搶息。除咗平保，財險(02328)創逾一年高，現升4.2%；太平(00966)升1.9%；新華保險(01336)升2%；太保(02601)升2%。至於國壽(02628)相對仍然落後，半日升2.3%報收24.4元，暫時扭轉之前弱勢，只要股價能企穩24.5元樓上，有機會追落後。

除咗內險股，國際金融股亦有唔錯表現，大笨象(00005)繼續破頂，半日升2.3%，報收74.85元今年高位，升勢保持可繼續向80元目標進發。渣打(02888)、友邦(01299)跟宏利(00945)亦做好，渣打跟宏利更創52周高。至於騰訊(00700)今日回升3元或1.1%，半日報收272元，50日線靠穩，之前已講過要買騰訊就吼住50日線，呢個位買貨贏面較大。

資金好明顯由新經濟股流向舊經濟股，目前資金仍然喺不同板塊之間流轉，大市暫時仍然喺移動區間之內，只要指數突破25650點企穩，大市可以話完成短暫調整，有機會再一次挑戰二萬六點，甚至更高水平。下面同樣唔穿25200點唔會落得深，若然呢兩日大市成功重返22650-25700水平，再向上作深度調整機會不大。

上周五講過美圖(01357)再急升要食糊，今早美圖見共億股盤前成交，上板價8.5元，令美圖半日成交急升。不過股價卻出現穿頭破腳嘅利淡走勢，阿Man上星期五強調，美圖喺10.5元樓上蟹貨唔少，要突然唔容易，一旦股價企唔住10.5元，都係見好要收。美圖今早見過11.5元今個月高位後急回，半日逆市下跌6.1%，報收10.32元。睇嚟京基增持嘅利好消息已反映，估計美圖暫時會炒上落，移動區間大約9.5元至11元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)