港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚造好。港股上周累挫423點後，今早反彈，恒指收復50天線，並一舉上試10天線水平。

恒指高開51點，開市後曾倒跌8點，見25331點半日低，其後發力重上50天線(25487點)，中午收市前最多升273點，見25614點，逼近10天線(約25634點)水平。恒指中午收報25608點，升267點或1.1%，大市成交額446.44億元。

國企指數報10314點，升63點或0.6%。

A股半日偏軟，滬指跌0.21%；深成指跌0.31%。

藍籌金融股領漲，建行(00939)升1%；工行(01398)升0.6%；中銀香港(02388)升1.8%；港交所(00388)推新黃金期貨，半日升0.4%。另外，領展(00823)獲瑞銀上調評級至「買入」，半日升3.4%為表現最好藍籌；長和(00001)升1.3%；騰訊(00700)升1.1%；中移動(00941)升0.4%。相反，蒙牛(02319)跌07%；吉利(00175)跌1%；中石油(00857)跌1%；中海油(00883)跌0.7%。

焦點板塊

國際金融股：今早跑出，滙控(00005)再創逾兩年高，半日升2.3%；友邦(01299)升2%；渣打(02888)創逾一年半新高，半日升2.6%；宏利(00945)亦創逾兩年高，半日升1.6%。

內險股：另一升勢領前板塊，平保(02318)高見56.25元創逾兩年新高，半日升2.8%，成交額21.58億；國壽(02628)升2.3%；財險(02328)創逾一年高，半日升3.8%；太平(00966)升1.2%；新華保險(01336)升1%；太保(02601)升1.7%。

航運股：中遠海控(01919)聯同其持有15%股權的滬市掛牌公司上港集團，以每股78.67元全面收購東方海外(00316)。航運股今早普遍向上，東方海外裂口高開24.2%，最多升25%報75元，半日升20.1%，成交額16.55億元。中遠系方面，中遠海控升6.4%；中遠海發(02866)升0.6%；中遠海運港口(01199)升2.7%；中遠海運國際(00517)跌0.3%；中遠海能(01138)升0.9%。另外，中外運航運(00368)升5.6%；太平洋航運(02343)升1.1%。

焦點股份

萬達酒店發展(00169)：一度炒高1.55倍，高見1.48元，半日升94.8%，為表現最好港股。萬達集團及融創中國(01918)聯合公布，為了充分發揮雙方各自產業優勢，雙方簽訂了13個文化旅遊城項目股權轉讓，以及76個酒店轉讓協議，共涉資631.7億元人民幣。融創今早停牌。

萬科企業(02202)：傳遭機構投資者減持，股價今早曾挫5.3%，半日跌3.2%，成交額達25.15億元。萬科H股股價上周五高見23.85元創逾7個月新高，萬科A(000002.SZ)升1.22%。外電引述銷售文件報道，機構性投資者尋求出售9200萬股萬科H股，每股配售價介乎22.6元至23.2元，套現20.79億元至21.34億元。配售價較上周五收市價23.55元，折讓1.49%至4.03%。

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