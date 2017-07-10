港股直擊 即巿股評

美股上周五晚造好，港股上周累挫423點後，今早顯著回升，恒指重上50天線。

恒指高開51點，開市後曾倒跌8點，見25331點半日低，其後發力，今早最多升273點，高見25614點，重上50天線(25488點)，逼近10天線(約25636點)水平。恒指中午收報25608點，升267點或1.05%，大市成交額446.44億元。

國企指數報10314點，升63點或0.61%。

藍籌股方面，領展(00823)升3.40%; 中國聯通(00762)連日受壓後，今反彈3.07%; 國泰(00293)創1個月新高，升3.90%，為表現最好恒指成份股。

內險股跑贏大市，平保(02318)高見56.25元創逾兩年新高，半日升2.77%；國壽(02628)升2.31%；財險(02328)創逾一年高，今早升3.79%；太平(00966)升1.22%；新華保險(01336)升0.96%。

東方海外(00316) 以每股78.67元賣盤予中遠海控(01919)，股價急升20.08%，半日報72.05元。同時，中遠海控則升6.39%。其他航運股亦走高，中遠海運港口(01199)升2.71%；中外運航運(00368)升5.64%; 太平洋航運(02343)升1.14%。

早前獲股東京基增持的美圖(01357)，周五急升逾一成半後，今早出現沽壓，半日回吐6.18%。

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