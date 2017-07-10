即巿股評 港股直擊

上個星期五(7月7日)執咗隻恒指熊(64229)出嚟，等恒指5分鐘圖見超買就入市，結果全日得臨上半場收市嗰5分鐘，同埋下晝2點50分先見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超買，按照day trade策略，不論你喺邊個時間入熊，都應該係臨收市前掉走隻熊，剛好尾市恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)出現超賣，可惜嘅係恒指變幅不大，(64229)亦都無乜肉食，成日同食白果無分別，但都係嗰句：嚴守先前嘅day trade策略，喺收市前走人；否則就後悔寧願上個星期五無賺無蝕，都好過今日輸幾廿格。

係呀，今日港股開市無耐就出現一個明顯嘅升勢，依家10點19分，恒指最高見過25566點，依家做緊25553點，升213點，日線圖見恒指又爬返上條50天線(25487點)。留意返，其實條50天線就慢慢向上移，但同時上面嘅10天線(25631點)同20天線(25695點)就慢慢向下移；此前10天線已經穿咗條20天線，發出咗「短期死亡交叉」嘅訊號，如今10同20天線齊齊跌穿條50天線嘅話，「中期死亡交叉」即時出現，而恒指更有機會下100天線(24778點)。

不過，先換一換條保歷加通道出嚟先，就會見到今日恒指一彈極有可能係因為位置上已處於保歷加通道底部(25343點)；望遠少少就會見到呢期恒指都係喺保歷加下降通道上落。如果將兩件事夾埋一齊睇，事情嘅發展可能會變成：恒指先遇到保歷加通道底回彈，但受到20天線+保歷加通道中軸阻力影響，同埋預計「中期死亡交叉」嘅出現，恒指有機會彈上20天線/保歷加通道中軸後先再出現下跌，而下望目標隨恒指回落令保歷加通道呈下行，換言之同100天線水平愈來愈近，最後100天線又成為市場嘅支持位。

再將呢個推論放落去恒指牛熊證街貨圖睇，20天線+保歷加通道中軸呢個位就相當於熊證第一梯隊25600至25699點，呢度有相當於136張期指，一啲都唔多；而牛證重貨區仍然係26100至26199點，有相當於1256張期指，但呢個位比現時保歷加通道頂(26045點)仲要高，所以短期內都係咪諗住。

下望牛證最貼價個而又最重貨嘅就係25100至25199點，呢度有相當於1084張期指，用現價(10點35分報25579點)計，即係要大市向下行多479點先可以食得晒呢度嘅重貨，但暫時未有利淡大市消息之後，唔似一日之內會落到呢個位。

再用番頭先恒指預測路線圖，即係話恒指有機會再向上行到20天線+保歷加通道中軸，甚至再多少少以食晒25600至25699點嗰百零張期指，同時吸引更多資金入貼價牛博大市續升；一個唔夠下面牛證貼價又重貨嘅話，唔排除恒指「遇20天線+保歷加通道中軸嘅阻力」向下行，咁又貼價又重貨嘅牛證就變成大戶嘅正餐。

技術走勢同恒指牛熊證街貨圖合埋一齊講咗呢個預測故事出嚟，後話有幾多成準就真係唔知，只見到嘅係20天線的確係近期恒指嘅阻力。待恒指回到上20天線時，可考慮將恒指熊(61237)放落場，收回價26288點，距離夠安全且成交活躍。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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