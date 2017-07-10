即巿股評 港股直擊

近日內房股紛紛公布截至6月底的營運數據，普遍在上半年都錄得不錯的成績，成為支持內房板塊近日向好的動力之一。在內房板塊中，中國奧園(03883)早前也公布了截至2017年6月的營運數據，6月未經審核合同銷售金額約53.20億元(人民幣‧下同)，按年增長約79%；今年首六個月，集團未經審核合同銷售額累計約165.2億元，按年增長約57%，符合市場預期。

除此之外，集團其實還有另一個賣點，就是打算收購A股上市公司中體產業集團(600158.SH)。中國奧園於7月5日發出公告，其全資附屬公司已向國家體育總局體育基金管理中心就收購中體產業集團約22.07%股本提交投標，並已支付投標費5000萬元。中體產業集團主要從事體育場及體育設施的物業發展、建設及營運。

事實上，中國奧園早於1997年便與中體產業集團有合作，當年雙方共同打造了首個運動社區－廣州奧林匹克花園。過去數年，中國健身休閒產業市場快速成長，並已上升至國家產業規劃層面，在國策的支持下，未來仍有不少發展空間。因此，集團才打算作出收購，以強化「奧園」品牌名下體育主題物業發展項目，透過今次收購，雙方將有望產生協同效應，利好奧園擴充其在中國體育行業的業務範圍，對未來擴大收入多元化注下動力。

據公告資料顯示，在2015及2016年，中體產業的收入分別為8.51億元及11.86億元；除稅後淨利潤分別為6095.69萬及7113.55萬元。同期中國奧園的收入分別為95.72億元及118.27億元；股東應佔溢利分別為8.12億元及8.8億元，相信透過引入中國奧園，將有助改善中體產業的業績和盈利能力。

從另一個角度去看，現時中體產業集團的市盈率逹210倍，而中國奧園的市盈率只有7.9倍，若中國奧園他日將部分項目注入中體產業，以協助其發展。先假設項目的基本因素不變，估值已有望以倍數提升；若加上中國奧園的管理和營運後，項目估值有望再提升，為股東創造更多價值。

整體而言，中國奧園若能成功投得中體產業，不論在業務及資本操作上，有望產生正面的影響，值得憧憬。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞