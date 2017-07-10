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今日 10:14 港股直擊 即巿股評

港股突抽升逾200點 金融股領漲

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美股上周五造好，納指升1%，港股今早反覆抽升，重上50天線(約25487點)之上。

恒指高開51點，報25392；國指高開7點，報10259。開市後大市升幅收窄，恒指一度倒跌8點，低見25331，之後拗腰抽升，恒指10時左右升幅擴大，最新升216點，報25557，重上50天線。

國企指數升幅落後，最新升68點，報10320。

A股窄幅走，上證指數最新跌1點，報3216點。內地今早公布全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲1.5%，符合市場預期。

金融股造好，滙控(00005)發力領漲大市，最新升1.4%，報74.2元。

友邦(01299)升1.4%，報56.15元。

平保(02318)升2.6%，報55.5元，國壽(02628)升2%。

騰訊(00700)升0.6%，報270.6元。

航運股造好，東方海外國際(00316)獲中遠海控(01919)以溢價三成一全面收購，股價今早大幅高開24.2%，報74.5元，高見75元，最新升19.7%，報71.8元。

中遠海控上周五已大升一成一，今早一度再升近一成二，最新升8.6%。

萬科(02202)傳遭機構投資者減持，市前有兩手共9200萬股上板，涉資20.98億元，每股作價22.8元，最新報22.55元，跌4.2%。

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