港股直擊 即巿股評

萬科企業(02202)傳遭機構投資者減持，股價今早受壓，暫時最多跌4.9%，見22.4元，現跌4.5%，成交額達21.93億元。萬科H股股價上周五高見23.85元創逾7個月新高。

萬科A(000002.SZ)最新升0.65%。

外電引述銷售文件報道，機構性投資者尋求出售9200萬股萬科H股，每股配售價介乎22.6元至23.2元，套現20.79億元至21.34億元。配售價較上周五收市價23.55元，折讓1.49%至4.03%。

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