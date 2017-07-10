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今日 09:42 港股直擊 即巿股評

【異動股】長汽逆市吐3% 上月產量按年跌7.3%

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長城汽車(02333)逆市受壓，暫時最多跌3.4%，見10.12元，現跌1.7%，成交額1.16億元。長汽A股(601633.SH)跌1.02%。

長汽公布，上月銷量6.45萬輛，按年跌1.7%；上半年總銷量近46.07萬輛，按年升2.33%。

產量方面，上月產量按年跌7.28%至約6.88萬輛；按年跌1.9%至約45.67萬輛。

麥格理最新維持長汽「跑贏大市」評級和目標價15元不變。

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