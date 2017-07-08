重要通告 港股直擊

龍傑智能卡(02086)宣布，委任童甫為執行董事及董事會主席。童甫為集團控股股東海航集團的董事，亦為海航附屬天津天海投資(600751.SH)的主席兼首席執行官。

同時，集團委任張陶為執行董事；王浩為副主席；彭放辭任董事會主席並獲委任為行政總裁。

另外，崔軼雋因希望將更多時間投入其他業務而辭任執行董事；黃智豪辭任聯席行政總裁但留任執行董事；黃智傑辭任聯席行政總裁，因希望將更多時間投入發展集團之智能交通系統業務。

上述變動自上周五(7日)起生效。