港股直擊 即巿股評

7月份港股暫時走勢平平，恒指受制50天線，美股上周五造好下，恒指今早有望高開。

上周五美股三大指數全線上漲，美國6月非農就業人數新增22.2萬，創4個月新高，好過市場預期，表明勞動力市場狀況仍然健康，數據將支持聯儲局今年再次加息。道指收升94點或0.44%，報21414點；科技股走高納指升1%，報6153點。全個星期道指漲0.3%，納指漲0.2%，標普大致持平。

今個星期，投資者將關注多家企業季績，花旗、富國銀行、摩根大通都將於本周公布第二季度業績。

國際金價下跌，美國加息的可能性增加，推升美元，金價跌至近四個月低位。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上周五收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報73.36元，較本港上日收市升0.21元。中移動(00941)ADR收報80.86元，跌4仙。騰訊(00700)ADR收報270.78元，升1.78元。國壽(02628)ADR收報24元，升0.15元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報8.52元，跌6仙；中石油(00857)ADR收報4.81元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報6.06元，升5仙。

ADR港股比例指數報25407，較上周五恒指收市升65點或0.26%。恒指上周五收市跌124點或0.49%，報25340點，失守50天線(約25468點)，短期內若未能及時反彈重上50天線，技術走勢則轉差，重要支持參考100天線約24770點附近。

內地今個星期將公布多項重要經濟數據，市場預計今早公布的通脹情況仍然溫和，CPI按年上升1.5%，與5月相同。至於工業生產者出廠價格指數(PPI)上升5.4%，是連續5個月升幅放緩。

焦點股份

東方海外(00316)：中遠海控(01919)聯同其持有15%股權的滬市掛牌公司上港集團，以每股78.67元全面收購東方海外，作價較上周五收市價60元溢價31%，涉及總金額達492.31億元。交易完成後東方海外將保留上市地位，東方海外股價今日有望大幅高開。市場憧憬航運業續有整合，留意航運股表現。

長城汽車(02333)：公布6月份汽車總銷量64471架，按年下跌1.7%，產量68842架，按年下跌7.3%。今年首六個月，集團累計汽車總銷量約46萬架，按年上升2.3%。

神州控股(00861)：發盈警，預期截至6月底止中期股東應佔虧損約為3.2億元至4.8億元之間。去年同期盈利4.33億元。

中石化及聯想集團(00992)兩隻藍籌股今日除息。