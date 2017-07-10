即巿股評 港股直擊

周一筆者指出7月的運行模式，指出由期指結算至7月21日有機會出現區間市，現時已下跌424點，後市的走向如何？上周三的低見25200，除非7月是單邊向下，否則以2000年至今的數據，7月的低位應已相當接近完成。而上周五大市雖然下跌，但小時圖上卻再呈收窄待變。加上剛過去的周五為7月首轉折時間，預料周初便會確定方向。

從恒生指數中型及小型股指數看，已確認突破向上。周四已收復所有失地，周五更向上突破！與大市背馳。只要大家翻查過去十年以上數據中，小型指數，大多與恒指同步或領先。最長領先3天。意味中，小型股指數若先行向下，指數都難以安穩。所以除非周初中小型股指數大跌向下，否則按這勢頭，大市再落的空間有限，而且也將會轉勢向上。

從筆者研發的向心系統分析，現時大市在日線的支持位之上，情況跟4月19-21日時相同。向周初未能重回25500水平，現時倉位應先行減倉，避免時間值損耗！再待買入訊號發出時重新建倉。反之如周初順利向上，就會出現筆者日前引用羅庚兄的圖表，月初已見底位，之後單邊向上尋頂的走勢。本周一至三的大市走勢便十分重要了。

資金流轉換板塊

筆者近兩周多次提及的資源股，航運股，及二線內房，均十分理想，馬鋼(00323)兩周上升近三成，中遠海控(01919)升了兩成，洛鉬(03993)也升了三成。筆者提及的內房最少都升了15%，明顯大幅跑贏大市。真正明顯回吐偏軟的反而是公用股，中電(00002)、中華煤氣(00003)、領展(00823)都已多周反覆下跌。反映風險胃納正增加，較保守的資金，向實體經濟正復甦投下信心一票。事實上大市走向大型單邊市時，公用收息股，都會跟大市背馳，呈大型區間市的態勢。現時多重訊號都指向大市正在長線大型升浪的早期。而00700騰訊，本周雖下跌，但從向心系統來看，只是步入周線區間市，後市兩個支持位分別是270元及250元水平。如周初收回270元之上，很快便會再重拾升勢。反之如仍受困於270元，便要在下測250元水平，且再以區間市運行多一些時間才可再定方向。

再談偏離操作

兩周前筆者跟大家談及，當偏離50天線5%再出現雙日轉向結果會如何？由1991年至2017年一共出現了252次當偏離50天線5%後出現雙日轉向，先陰後陽的情況!要確認雙日轉向，要在收市才可知道!所以運算的數據便以收市價為基準。

時間變遷果無改

由1991-2017年偏離50天線以下5%再出現先跌後升的雙日轉向訊號!在其後4個交易日反彈1%的機率是76%，不足1%甚至再跌的機率是24%。筆者以前都曾指出，成功率要達7成或以上的系統，才是計量分析會考慮採用來優化的系統！如讀者都有認識演算法或程式交易的，都會發現難尋聖盃。時間變遷，程式功效就會改變，或變好或變壞。那計量分析又會否出現如此結果呢？

由2008-2017年近10年的結果來分析，同樣是偏離50天線以下5%再出現先跌後升的雙日轉向訊號!在其後4個交易日反彈1%的機率是78%，失敗的只有22%。結果一致，系統的可信度不錯。

超買結果又如何？

那如果是在50天線之上5%出現先跌的陰燭，後再回升收陽燭，高位的雙日轉向，那會是假訊號嗎？還是這會是一個可再上車的機會？由1991-2017年偏離50天線以上5%出現雙日轉向向好的訊號，總共180次，在其後4個交易日反彈1%的機率有69%略低於7成。那又是否可以佐證，其實雙日轉向，是一個不錯的買入訊號？

如偏離50天線不足5%不論在50天線之上或之下，出現雙日轉向，由1991-2017年一共417次，在其後4個交易日反彈1%的機率有62%，大家可看到隨著相對位置的不同，結果並不相同。成功率的高低最終影響複息回報的結果。

1%利潤實太小？轉轉方法優化系統

附圖是筆者用了近年8次，收市價偏離50天線以下多達5%，出現雙日轉向訊號。由於考慮時間值因素，當訊號發生在當月15號，我便會用下月的期權。當發出訊號當日，收市前買入當價ATM的認購長倉，當升至1%便進行當價鎖倉，之後便持有至結算日。如開市時已大升，多於1%的升幅，便會用開市價鎖倉。假設發出訊號時是20000點，筆者便會買入20000的認購期權，大市上升1%便是20200點，屆時便沽出20200的認購期權。如翌日是裂口大升，筆者仍會沽出20200的認購期權，形成負值的組合。

大家從圖中可見，單單進行如此簡單操作，便有78%的回報，操作亦不特別麻煩。只是訊號發出次數不多，如只得一招，需要很有耐性操作罷了。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。