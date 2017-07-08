即巿股評 港股直擊 國際財經

隔晚美國科技股拖累大市，納指再插1%，跌幅為三大指數之最；道指與標指則分別下跌約0.74%和0.94%。早前「冧莊」成為「最擁擠交易」的科技股，自6月9日急挫後，至今仍然反覆走低，納指累積跌幅達3.7%，而納指100的累積跌幅更接近半成。

正如《易經》所言，「日中則昃，月滿則虧」，凡盛極必衰，剝極則復，否極泰來。美股過去一個月亦出現了明顯的板塊輪動。

【附圖】所見，今年以來，標普科技股指數升逾15.6%，單計年初至6月8日的累積升幅更高達21.9%，一度進入「技術性牛市」；惟6月9日至本周四卻累挫5.2%，真的風水輪流轉。

大型科技股普遍受壓，投資焦點從科技股逐漸轉向能源及金融股。紐約期油最近連續4個月收跌，令標普能源股指數受壓，今年以來累跌近15%；惟若只計算6月9日迄今，該指數其實僅跌0.5%，跑贏科技股同期表現。

不過，傳聞俄羅斯反對石油出口國組織(OPEC)擴大減產計劃，以及供過於求的陰影，始終籠罩着油價及能源股的前景。

反觀金融股後市發展更值得關注。憧憬監管措施鬆綁、巨額派息和回購股份等因素，都利好銀行股。標普銀行股指數今年以來、6月9日迄今兩段時期均保持強勢，分別累升6.9%和4.7%。

金融股及科技股此起彼落，短期會否再一次輪轉，某程度與美債息去向有關。理論上，當視為「無風險利率」的債息持續走高，企業的未來現金流現值(估算未來盈利)將出現較大折讓，對增長型企業如科技股不太有利；相反，利率上升周期往往有利銀行股造好(見7月1日和6日本欄)。

參考美國長息近期升勢頗急，30年期國債收益率於短短7個交易日內由2.7厘升至周四上穿2.9厘，正醞釀突破3月以來的下降通道；10年期債息亦漲至2.38厘。

要是聯儲局再吹吹「鷹風」，債息有機會進一步走高。投資者不妨以美債收益率變化，作為美股板塊輪動的重要參考。

港股方面，恒生指數周五低開88點，即失50天線(約25468點)，其後窄幅上落，最終收報25340點，跌124點(0.49%)。大市全日成交700億元，上升股票比例僅42%。

從港股內部質素的角度看，短、中和長線市寬與恒指的背馳程度未見收窄，三條市寬亦暫沒進一步走低，反映大市表現不虞明顯轉壞。

此外，本報EJFQ系統無基準的日線輪動圖顯示，雖然恒指與國指皆移向左方，但下跌動力沒有明顯擴大，而恒生中型股與小型股的相對表現和相對動力更向右上延伸，料港股短期偏淡，處整固階段。若恒指進一步走低，初步支持約25000點，相當於6月長方形形態的闊度。即使此技術及心理支持位失守，約24500點附近即大型成交密集區頂部，仍能有一定支持。

信報投資研究部

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