即巿股評 港股直擊

下半年第一個星期，港股表現未算理想，恒指在周五跌穿50天線，連有「股王」之稱的騰訊(00700)，旗下手遊《王者榮耀》被官媒《人民網》狙擊，股價一度跌至260元附近。芸芸股份中，唯獨重磅股滙豐控股(00005)，以及內險股和汽車股板塊，依然能夠維持在高位徘徊，兼且個別股份曾經破頂。無獨有偶，滙豐、內險及車股，都是近月備受北水青睞的股份。

內地資金通過滬港通、深港通渠道投資港股，早已不是新鮮事，而港交所(00388)在每個港股交易日收市下，都會分別公布港股通(滬)及港股通(深)的十大成交股份，並連買入金額及賣出金額亦一併公布。雖然通過簡單的加減計算，投資者可以知道十大港股通成交股份的資金流向；然而這數據每天只有十隻股份，並未包括所有可在港股通買入的股份；而且十隻股份以成交排序，每天均有不同，難以追蹤某單一股份資金流向的持續性。

不過，港交所其實在股份完成T+2的交收程序後，亦有公布各股份的港股通持倉量，即每隻可供內地投資者買賣的港股通股份，有多少百分比經港股通持有。通過計算持倉量的變化，我們就可得知個別股份，大概有多少資金在每個港股通交易日作部署。為了方便投資者，我們已經在發行人網站上，為投資者統計了相關數據，讓各位可因應北水的部署趨勢，制訂股輪策略。

要數近月最多北水流入的股份，首推上文提及的匯豐，在截至周二的五個交易日，累計有超過45億元資金，通過港股通買入滙豐，足足比第二多北水流入的中國太保(02601)，多出逾8倍！如果再統計長些時間，在截至周二的二十個交易日、即大約一個月的時間內，更累積流入近90億！記得今年二月，滙豐公布業績時，同時公布了10億美元的回購計劃，想不到北水在短短一個月內購入滙豐的金額，已較10億美元的官方回購更多。滙豐具北水支持，或許是股價能夠逐步破頂，並且能夠逆市在高位徘徊的原因。

如果投資者想跟隨北水步伐作滙豐部署，看好可考慮滙豐購(17602)，行使價78.83元，17年10月到期；而如果北水能夠帶動匯豐再破位，根據本欄過去曾闡述過的換馬策略，可先鎖定潛在利潤，再換馬至更高行使價產品，如滙豐購29008，行使價81.98元，17年11月到期。不過，如果投資者擔心若北水之後撤退，可能會導致匯豐由高位回落，亦可以在監察北水流向的同時，留意匯豐沽15930，行使價65.48元，17年11月到期。

除了滙豐外，二線內險股亦是近期北水的追捧對象。截至周二的五個交易日，中國太保錄得近5億元北水買入；而新華保險(01336)則是過去一段時間的北水焦點股，截至周二的二十個交易日，累計流入逾13億元。如看好中國太保，或可考慮相關購證(27259)，行使價34.88元，17年9月到期。如看好新保，或可考慮新保購(16249)，行使價47.28元，17年11月到期。

至於近期氣勢磅礡的汽車股，當中以長城汽車(02333)最受北水支持，在截至周二的五個交易日，累積流入約2億元，而其實除了流入金額外，以北水持倉比例計算，長汽及廣汽(02238)有逾25%的股份，都已被北水經港股通持有，屬於北水持倉比例較高股份。如看好長汽，可考慮長汽購(16797)，行使價12.88元，18年10月到期。如看好廣汽，或可考慮廣汽購(17375)，行使價16.90元，18年3月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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