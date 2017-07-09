即巿股評 港股直擊

讀者唐小姐問：「我持有科通芯城(00400)，分別在8元、6元及4元買入，此股現時跌好多，有機會返家鄉嗎？如何是好？另外想問修身堂(08200)，0.114元買，公布業績話虧轉盈，現在應持有還是止蝕？麻煩專家解答，謝謝！」(科通芯城上周五收報3.75元，修身堂收報0.073元)

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「首先，科通芯城因被研究報告追擊令股價下插，已再追入是錯誤的決定。另外，股價跌至6元及4元都分別再入貨亦是很錯誤的決定，現時可以做的事情已經不多。科通芯城的業績是可以接受，只有沽空機構未再有新的研究報告。你可以參考四環醫藥(00460)的情況，當時它亦面對同樣問題，但最終是沒有問題。惟股價需要約兩年的時間才能夠回升至報告出時的價格，你要有心理準備要長線持有。我建議，若科通芯城股價有反彈，盡量想辦法將4元及6元買入的平均價先放止蝕，以減低風險。另外，修身堂的股價與你的買入價，已經跌至一半，我建議你即使不作全盤止蝕，亦要先行走一半，可減低風險之餘，亦可以資金靈活運用。」

溫傑 新鴻基金融財富管理策略師

「科通芯城之前受到一家研究公司狙擊，並遭其質疑財務數據造假。公司已經發表澄清公告並通過回購股份支持股價，無奈股價仍大幅下跌。惟現時暫時未見公司在業務上有任何重大變化，加上股價經大幅下挫已經接近上市以來低位。建議持有的投資者可以暫時繼續持有，待股價有所反彈再考慮止損。修身堂方面，近期公布2017年年報，業績扭虧為盈。惟近期部分細價股股價大幅下跌使得投資者對細價股的投資取向漸趨謹慎，導致修身堂近期股價逐步回落。目前股價支持位在0.065元，建議持有投資者可待股價反彈至0.09元止損離場。」

羅崇博 信報投資研究部



「科通芯城是今年以來多隻遭沽空機構狙擊的股份中，最重創的一隻，雖然公司的公關功夫一向做足，但市場就是那麼現實，此股之前有一家外資券商護航，最近似乎未有力撐，所以估計有機構投資者因而沽貨離場，科通芯城目前往績PE已跌至9.7倍，若在之後中期業績公布未能為市場帶來信心，股價短期要重上閣下6元之平均價甚有難度，現價宜先行減磅。撈暴跌股有相當風險的，特別是一旦突然停牌，投資者資金或長期被套牢，加上市場上近期愈來愈多這類被斬倉股份。你純粹憑僥倖心態去炒買，賭博味甚重，最後只會愈買愈多。修身堂此股我也沒多大好感，炒味重，公司去年度業績雖有增長，但無息派；相比之下，上市同業中以必瘦站(01830)的生意算是做的最好，不過近年業績亦倒退，可見行業增長高峰已過。修身堂0.085元有較大阻力，建議反彈至該水平先行沽出。」

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