港股直擊 即巿股評

隔晚美股全線下挫，納指急跌1%，港股昨日低收56點後，今日進一步受壓，跌穿50天線，全日波幅僅93點。總結本周累挫逾400點。

恒指低開88點，即失50天線(約25468點)，開市後跌幅一度收窄至55點，見25409點全日高，其後沽壓增加，最多跌149點，見25315點全日低，中午跌91點，全日波幅午前成形。午後大致維持約100點跌幅，尾段走低。恒指收報25340點，跌124點或0.5%。大市今日近850隻股份下跌，上升股逾550隻。

總結全周恒指跌423點或1.6%。

全日成交額700.38億元，較上日減少約80.03億元。市場觀望今晚美國公布非農就業數據。

國企指數收報10251點，跌94點或0.9%。國指全周跌113點或1.1%，連跌兩周累挫178點或1.7%。

恒指即月期貨收市跌161點或0.63%，報25330點，低水11點。

A股收市靠穩，滬指升0.17%；深成指升0.02%。兩市成交額約4663億元人民幣。

歐洲三大股市最新續軟；美國道指期貨最新跌10點，報21269。美國今晚將公布上月非農就業數據，而昨晚人力資源服務公司ADP公布6月私人市場新增職位15.8萬個，遜市場預期的18.5萬個，但整體就業市場仍維持強勁。

藍籌內銀股續弱，建行(00939)跌0.8%；工行(01398)跌1.2%；中行(03988)跌1.9%。另外，騰訊(00700)跌1%；聯通(00762)跌1.5%，全周累挫一成為藍籌跌幅王，連跌第6日；友邦(01299)跌0.5%；滙控(00005)跌0.3%。相反，中移動(00941)今早低見80元，創最少52周新低，其後一度反彈1.4%，收報80.9元，升0.7%；吉利(00175)調高全年銷售目標10%，收市升1.2%；中銀香港(02388)收購中行雅加達分行及8間支行業務的條件已獲滿足，下周一進行交割，收市升0.1%。長實地產(01113)旗下「愛炫美」412伙計劃於明日首輪發售，昨晚截票後市場稱超購15倍，股價收市1.1%。

焦點板塊

內房股：今日普遍向下，外電報道中國金茂(00817)股東Earn Max Enterprises以每股3.01至3.1元，出售2.808億股，股份今早市前成交額達8.51億元，股價收市跌3.2%，成交額11.2億元。內地傳媒報道，融創中國(01918)主席孫宏斌或出任樂視網董事長，股價收市挫6.9%為全日低位。深圳地鐵完成收購萬科A股股份，現持有萬科已發行總股本約29.38%，為第一大股東，另外萬科投得廣東國際信託投資公司16塊廣州土地，萬科(02202)復牌創逾7個月新高，收市升1.9%，其A股(000002.SH)升1.82%。

燃氣股：近期強勢股份今早跑出，新奧能源(02688)創逾一年半新高，收市升6.5%，成交額5.81億元，瑞信最新把新奧目標價由50元升至57元，評級「跑贏大市」。另外，中國燃氣(00384)創多年新高，收市升1.7%，連升5日；華潤燃氣(01193)升3.1%；北控(00392)升0.5%；昆能(00135)升3.4%，為表現最好藍籌。

航運股：中遠海控(01919)發盈喜，料中期業績將扭虧為盈，股價創超過一年半新高，收市升11.2%，成交額3.41億元。同系中遠海發(02866)升4.1%；中遠海能(01138)升1.1%。另外，東方海外(00316)再創逾5年高，收市升5.1%；中外運航運(00368)升3.2%；太平洋航運(02343)升2.3%。

焦點股份

美圖公司(01357)：逆市造好，曾升16.8%創兩個月高，收市升15.8%，成交額15.89億元。聯交所資料顯示，京基(Kingkey)上周五(6月30日)場外增持4億股，每股作價8.5元，總值34億元，持股量增至11.85%。

中國建築(03311)：股價曾挫4.3%，收市跌3.4%，成交額1.43億元。高盛認為近期基建貸款的收緊，或影響集團下半年PPP項目執行，把中國建築剔出亞太區「確信買入」名單，不過維持其「買入」評級，目標價由16.9元降至16元。

細股：多隻早前暴跌、位處David Webb「50隻不能買的港股」名單中的細股今日價量齊飆，君陽金融(00397)急升31.6%後，於下午1時54分停牌，涉發出內幕消息公告。另外，康宏環球(01019)升30.9%；新確科技(01063)升26.3%；匯隆控股(08021)升26.7%；雋泰控股(00630)升16.9%；康健國際醫療(03886)升19%。此外，「仙股大王」孫粗洪任主席的長盈集團(00689)收市前炒上，收升24.7%；已由孫氏易手的百靈達國際(02326)一度飆55.8%，收市升33.2%為升幅最大港股。

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