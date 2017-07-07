重要通告 港股直擊

創興銀行(01111)公布，截至6月底止，預期中期稅前溢利將按年下跌約16%，而減值準備前的整體營業溢利則預計維持與去年同期大致相若。去年同期稅前溢利7.07億元，股東應佔盈利5.92億元。

該行指出，預計跌幅主要來自上半年貸款減值準備上升約1.8億元，主要來自一客戶關係的貸款；及內地分行持有的非人民幣淨貨幣資產經折算後產生約2500萬元虧損，而來自綜合計算的相應折算溢利則計入其他全面收益內；以及由於上半年人民幣升值，使總行的人民幣淨貨幣負債經折算後產生約6200萬元虧損。