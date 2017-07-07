港股午後大致維持約100點跌幅。截至下午約3時27分，恒指報25361點，跌103點或0.4%，大市成交額584.62億元。國企指數報10269點，跌76點或0.7%。
A股靠穩，滬指升0.17%；深成指升0.02%。
歐洲三大股市早段偏軟；美國道指期貨最新升足1點，報21281。
藍籌股方面，長實地產(01113)旗下荃灣「海之戀．愛炫美」計劃於明日(8日)首輪發售，涉412伙，項目昨晚截票，市場稱累收逾6500張票，超購15倍，股價現升1%。
萬洲國際(00288)最新升0.6%，報7.91元創上市新高，成交額1.34億元。
美圖(01357)午後升幅擴大，暫時最多升13.9%，現升12.2%，成交額13.42億元。
多隻早前暴跌、位處David Webb「50隻不能買的港股」名單中的細股今日價量齊飆，君陽金融(00397)急升31.6%後，於下午1時54分停牌，涉發出內幕消息公告。另外，康宏環球(01019)升31.7%；新確科技(01063)升31.6%；匯隆控股(08021)升20%；雋泰控股(00630)升18.2%；康健國際醫療(03886)升19%；合一投資(00913)升13.8%。
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