訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:32 港股直擊 即巿股評

恒指挫過百點 美圖炒高14% 細股價量齊飆

放大圖片

港股午後大致維持約100點跌幅。截至下午約3時27分，恒指報25361點，跌103點或0.4%，大市成交額584.62億元。國企指數報10269點，跌76點或0.7%。

A股靠穩，滬指升0.17%；深成指升0.02%。

歐洲三大股市早段偏軟；美國道指期貨最新升足1點，報21281。

藍籌股方面，長實地產(01113)旗下荃灣「海之戀．愛炫美」計劃於明日(8日)首輪發售，涉412伙，項目昨晚截票，市場稱累收逾6500張票，超購15倍，股價現升1%。

萬洲國際(00288)最新升0.6%，報7.91元創上市新高，成交額1.34億元。

美圖(01357)午後升幅擴大，暫時最多升13.9%，現升12.2%，成交額13.42億元。

多隻早前暴跌、位處David Webb「50隻不能買的港股」名單中的細股今日價量齊飆，君陽金融(00397)急升31.6%後，於下午1時54分停牌，涉發出內幕消息公告。另外，康宏環球(01019)升31.7%；新確科技(01063)升31.6%；匯隆控股(08021)升20%；雋泰控股(00630)升18.2%；康健國際醫療(03886)升19%；合一投資(00913)升13.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。