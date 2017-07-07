港股直擊 即巿股評

高盛就粵港澳大灣區規劃發表報告，認為大灣區可為中國新經濟創造價值，媲美美國三藩市灣區，為內地城市群發展以及促進大量成功企業提供藍圖。

高盛表示，透過創新及更大的區域整合，這個多核心的發展計劃，可讓粵港澳大灣區內11個城市各自擁有獨特優勢，以及提升區內優勢互補，從而推動工業價值鏈。該行認為，大灣區前景向好，加上配合多項世界級交通運輸項目，令大灣區內外得以無縫接連，將支持當地的房地產市場發展。

高盛預期，深圳作為大灣區龍頭城市，預期大灣區發展帶動房地產需求穩定增長，深圳的房地產市場總值料會由2016年的2萬億美元，倍增至2025年的4萬億美元；若果以深圳平均樓價作為指標，並參考三藩市灣區的樓價分布模式，高盛估計其餘的大灣區城市的潛在平均樓價升幅，在2017年至2025年的年複合增長率平均可達16%。

高盛認為，根據上述的樓價增幅預測，龍光地產(03380)、招商蛇口(001979.SZ)及華僑城(000069.SZ)三隻該行覆蓋的內房股最能受惠大灣區發展，均予以「買入」評級，預期每股資產淨值將平均上升三成。當中高盛首次給予龍光地產「買入」評級，目標價8元。

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