即巿股評 港股直擊

早於6月16日收市後收到讀者提問，表示留意到寶聯控股(08201)發行5000萬元之零息可換股債券，令當日股價上升約14% (0.058元→0.066元)，問筆者對發債動機有何看法，未來股價傾向續升還是回調。

於查閱公告後，知道此股發布配售可換股債券日期為6月15日晚上，公告標題有「關連交易」的字眼，理由是認購方只有一名，為匯和企業，由控股股東余偉業全資擁有，該公司持有寶聯控股約4.28億股，連同余偉業個人持有約5.44億股，合計約9.72億股，佔權36.01%。而余偉業公司和個人的持股平均成本價分別為0.0895和0.0994元，較宣布配售當日收報0.052元之賬面虧損為41.89%和47.68%，損失金額約1604萬和2580萬元，如今配售的可換股債券，轉換價為0.06元，較匯和企業之持貨成本價0.0895元折讓39.63%，不排除是想降低持貨成本。

配股短期難以完成

但從今次配售對象為「自己人」來說，就算有心人會推高股價，也毋須急於現在進行，理由是今次為特別授權配售，必須通過股東特別大會後方可進行，那麼便要在開會後才可散貨。因此，股價雖於宣布配售翌日輕微高開兩個價位(0.058元→0.06元) 後升至0.066元收市，單日升幅13.79%，卻於接著一天跌至0.06元收市，將升幅全部消化，並於6月21日(兩個交易日後)至6月27日股價介乎0.056至0.050元橫行，便知有心人未有托價行動，所以即或有心人真的藉今次配售推高股價，最快應是開會之後，甚至是配售完成後。然而現已過了8個交易日，卻未有宣布開會日期，就著普遍特別授權配售歷時約兩個月來說，不排除於8月才會完成。

合股不一定向下炒

不過於三個交易日後(6月20日)晚上宣布合股，比例為10合1，由於每手買賣單位不變，仍是20000股，因此於合股前不是持有10手或其倍數股份，否則於合股生效後便會產生「碎股」。理應合股後股價下跌機會大，而從6月20日收市價和6月21日開市價分別為0.058和0.050元來說，裂口低開13.79%，暫看與上述推論吻合，但當日最終收報0.055元，較開市價升了一成，明顯有心人在托價，認為有心人無意藉合股消息將股價「向下炒」。

談可換股債券條款

從配售、關連交易和合股來看，屬「串連財技」布局，若非要令股價下跌，自然令人聯想到傾向要拉升股價。以上述控股股東用公司和個人名義持股的成本價分別為0.0895和0.0994元，以及可換股債券的轉換價為0.060元，均較6月21日起的最高價0.056元為低，邏輯上控股股東不會壓價而令持股的賬面虧損擴大，同時於今次「溢價配售」的鋪排下，可換股債券的條款顯示對余偉業不利，除了在賬面上已錄得虧損，同時可換股債券為零息債券，於不換股的情況下，肯定無利可圖，並且就算換股也必須在股價於轉換價之下，才存在獲利機會，所以存在於上述財技活動完成後股價向好的條件。然而，最後想指出於6月27日細價股暴跌潮當日此股僅於0.049至0.054元之間窄幅上落，收報0.052元，較前一天收報0.054元僅跌兩個價位，認為潛在暴跌風險不大。不過觀乎自6月27日起成交量漸見萎縮，不排除會呈「陰跌」格局。於6月30日收報0.048元，創52周新低，加上此乃創業板股份，預期股價波動性較大，若未見股價橫行，理應圖利的勝算不高。

聶Sir

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