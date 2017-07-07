即巿股評 港股直擊

隔晚美股三個主要指數全線下跌，港股ADR已預示今日大市回落，加上亞太股市全線下跌，港股難以獨善其身。恒指低開88點，再失50日線(約25468)，即使跌幅曾收窄至55點，見過25410點。但始終大市已開始轉弱，盤中一度低見25315點，跌149點。恒指中午報收25373點，跌91點；國指報收10281點，跌65點。

股王騰訊(00700)轉弱唔係呢一兩日嘅事，喺花旗科技股亦回落之下，騰訊呢期只有波幅，已再難有升幅。開市即跌至267.8元，不過騰訊實在係太多缸邊友撈貨目標，跌幅稍為大咗啲，又見買盤撈貨，半場報收269.8元，跌幅收窄至0.7%。噚日都講過，內銀股喺除淨完之後，再被遺棄，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)跌1.6%，走勢開始轉弱，暫時未宜博反彈。至於被大魔唱淡嘅聯通(00762)跌勢未止，今早再跌1.3%；反而中移動(00941)跌至80元後反彈，半日逆市升1.2%。

睇番太平洋航運

中遠海控(01919)發盈喜，預期中期業績扭虧為盈，股價急升近一成，帶動整個航運股板塊上升。阿Man建議睇番太平洋航運(02343)，表現相對落後，股價若能突破1.75元企穩，有條件再挑戰3月份高位1.94元。

汽車股除咗吉利(00175)之後，今日普遍回軟，得到大行祝福，汽車股近呢一兩個星期已累積唔少升幅，抖抖氣亦正常。噚日叫留意嘅華晨中國(01114)，噚日午後發力，升穿6月9日高位，今日隨大市回落，跌番1.1%，只要股價企穩14.8元樓上，升勢未完，當然今日股價能重返開市價14.98元之上會更好。

今日缸邊友都集中火力炒美圖公司(01357)，之前提過美圖又重返招股價附近，經過個幾月時間築底，呢個星期走勢漸入佳境。噚日股價顯著上升，報收9.5元，收市後公布京基場外以每股8.5元大手增持4億股，持股量增至11.85%，刺激股價再急升12%。目前叫過咗首段阻力9.5至10.5元，仍有機會挑戰下一重大阻力12.5元，但要提醒大家，始終美圖由20元樓上急跌，沿途落嚟蟹貨重重，若股價由8.5元重新出發計，到現價已升兩成，進一步升至12.5元，升幅更達四成，急升後見好要收，若然今日收市價回落至10.5元之下，建議都係有糊先食。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)