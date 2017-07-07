港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數全線下挫，納指急挫1%，港股昨日低收56點後，今早進一步受壓，一度挫近150點，跌穿50天線。

恒指低開88點，即失50天線(約25468點)，開市後跌幅一度收窄至55點，見25409點半日高，其後復受壓，最多跌149點，見25315點半日低。恒指中午收報25373點，跌91點或0.4%，大市成交額378.1億元。

國企指數收10281報，跌65點或0.6%。

A股半日低收，滬指跌0.22%；深成指跌0.35%。

藍籌內銀股續弱，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)跌1.6%。另外，騰訊(00700)跌0.7%；聯通(00762)跌1.3%，暫時連跌第6日；旺旺(00151)跌2.4%；恒安(01044)跌1.9%。相反，中移動(00941)今早低見80元，創最少52周新低，其後一度回升1.4%，半日收報81.25元，升1.2%；吉利(00175)調高全年銷售目標10%，半日升1.2%；中電(00002)升0.7%；平保(02318)升0.3%。

焦點板塊

燃氣股：近期強勢股份今早跑出，新奧能源(02688)創逾一年半新高，半日升6.4%，成交額2.95億元，瑞信最新把新奧目標價由50元升至57元，評級「跑贏大市」。另外，中國燃氣(00384)創多年新高，半日升1.3%，連升第5日；華潤燃氣(01193)升2.7%；北控(00392)升1%；昆能(00135)升4.3%，為表現最好藍籌。

航運股：中遠海控(01919)發盈喜，料中期業績將扭虧為盈，股價曾升14.2%創超過一年半新高，半日升9.8%，成交額2.39億元。同系中遠海發(02866)升3.5%；中遠海能(01138)升2%。另外，東方海外(00316)再創逾5年高，半日升3.5%；中外運航運(00368)升3.2%；太平洋航運(02343)升1.8%。

焦點股份

中國金茂(00817)：曾挫4.7%，半日跌2.5%，報3.08元，半日成交額10.36億元，當中市前成交額達8.51億元。外電引述交易文件報道，集團股東Earn Max Enterprises尋求以每股3.01至3.1元，出售2.808億股，涉及金額不超過1.11億美元。

美圖公司(01357)：逆市造好，曾升13.1%，半日升12%，成交額9.37億元。聯交所資料顯示，京基(Kingkey)上周五(6月30日)場外增持4億股，每股作價8.5元，總值34億元，持股量增至11.85%。

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