港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數全線下挫，港股昨日低收56點後，今早承接外圍弱勢，進一步受壓。

恒指低開88點，即失50天線(約25468點)，開市後跌幅一度收窄至55點，見25409點半日高，其後復軟，最多跌149點，見25315點半日低。恒指中午收報25373點，跌91點或0.36%，大市成交額378.1億元。

國企指數跑輸，報10281點，跌65點或0.63%。

藍籌股方面，日前被大摩唱淡的聯通(00762)繼續尋底，今早跌1.3%；中移動(00941)則低見80元後反彈，半日升1.2%。內銀續弱，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)跌1.6%。

航運股逆市造好，中遠海控(01919)發盈喜，預期中期業績扭虧為盈，淨利潤約18.5億元人民幣，股份急升9.84%。另外，東方海外(00316)升3.5%；中遠海發(02866)升3.5%；中外運航運(00368)升3.2%。

近期強勢的燃氣股再度走高，新奧能源(02688)獲花旗唱好，調高目標價至55元，今早升6.4%，報50.55元；華潤燃氣(01193)升2.7%；昆侖能源(00135)升4.3%，為表現最好藍籌。

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