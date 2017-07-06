首創環境(03989)公布，附屬北京首創環境投資中標河南省垃圾焚燒發電及收運一體化項目，以及生物質秸稈焚燒發電項目，將與杞縣城管局簽訂協議。
該公司表示，一體化項目將以「社會資本合作夥伴」模式經營，公司將負責建設一座生活垃圾焚燒廠，總處理規模為每日1200噸，特許經營期30年，總投資額預計約3.35億元(人民幣‧下同)。
另外，生物質項目也將以「社會資本合作夥伴」模式經營，建設規模為每日1200噸，特許經營期為30年，總投資額預計約2.92億元。
首創環境(03989)公布，附屬北京首創環境投資中標河南省垃圾焚燒發電及收運一體化項目，以及生物質秸稈焚燒發電項目，將與杞縣城管局簽訂協議。
該公司表示，一體化項目將以「社會資本合作夥伴」模式經營，公司將負責建設一座生活垃圾焚燒廠，總處理規模為每日1200噸，特許經營期30年，總投資額預計約3.35億元(人民幣‧下同)。
另外，生物質項目也將以「社會資本合作夥伴」模式經營，建設規模為每日1200噸，特許經營期為30年，總投資額預計約2.92億元。
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