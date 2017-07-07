即巿股評 港股直擊

9點35分，剛剛返到公司就收到戰友Jack嘅whatsapp：「淡友發力了」，心諗：唔通個市要跌200、300點？connect到公司wifi之後再開恒指，同步電視機都著埋啦，先望電視報個口價，原來跌百零點；再load埋恒指日線圖出嚟睇，50天線(25468點)失而復得之後再得而復失，換條保歷加通道睇，就會發現依家恒指粒燭企喺保歷加通道底部(25365點)。

呢期市弱就大家都知架啦，但到底可以去到幾弱？開恒指牛熊證街貨圖睇吓，先理向下嘅牛證，最近又最重貨嘅，就係第一梯隊25100至25199點，呢度有相當於1305張期指。依家10點16分，恒指做緊25360點，用呢個點數計嘅話，咁就要大市由現水平再向下行多260點先可以食到晒呢度所有嘅貨；如果再落多100點嘅話，即係25000至25099點，就有相當於656張期指，未算話好多，但好歹都叫做第二重貨區。

向上睇埋，26100至26199點仍然都係熊證重貨區，有相當於1389張期指，而最貼價嘅就係25600至25699點呢度，但只係得32張期指咁大把，真係做宵夜都唔夠。同樣由現價計，先要大市向上行240點先可以到25600點呢度，再上多99點就食到份比宵夜更細嘅飯啦。

咁搞法，都係向下行似乎抵啲；只係唯一需要擔心嘅係恒指現身處保歷加通道底部，除非個市有理無理向下行多幾百點，否則保歷加通道口唔擘大，個市咪難以再向下沉。如是者可行day trade策略，恒指熊(64229)，收回價25700點，40倍槓桿加活躍嘅成交，適合即日鮮。今朝大市裂口下挫唔知會唔會即日補裂口，不過點都等恒指5分鐘圖見超買先好入市；亦唔需要夾硬入市，因為今日星期五，Happy Friday嘛。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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