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今日 10:06 港股直擊 即巿股評

【異動股】京西國際挫11% 料中期盈轉虧

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京西國際(02339)今早急挫，暫時最多跌11.4%，見1.4元近兩個月低，現跌8.2%，成交額535萬元。

集團發盈警，預期今年上半年業績錄得虧損，而去年同期股東應佔溢利1.08億元。

集團指盈轉虧主要由於原材料成本上漲，對毛利率有不利影響。加上，京西國際於捷克的新廠房剛開始投產，未達到設計產能，因此導致固定成本及營運支出上升；由於若干主要客戶因其汽車型號的銷售未如理想，上海廠房的營業額及毛利下跌。

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