即巿股評 港股直擊

港股昨日窄幅偏軟，高開52點後，一度倒跌85點，最低見25436點，全日跌56點，收報25465點，大市全日成交額780.41億元。七月份港股表現轉弱，但上半年港股已升了超過3700點，高位回吐屬正常現象，筆者認為港股調整的幅度應不會太大，在加息周期下，股市向來大漲小回，這點早已提及多次，直至「全民皆股」的情況出現，升浪才接近尾聲，情況便正如2004年至2007年的走勢相近，現階段建議可候25000點水平入市。

選股方面，可留意長城汽車(02333)，該公司旗下內地多功能旅行車(SUV)業務在內地具領先地位，這將成最大增長動力。此外，內地自主品牌過去一直處於弱勢，但中汽協數據顯示，內地自主品牌乘用車銷售佔比，由去年中約四成，至今年二月已升至逾四成八的歷史新高，長汽旗下的自主中檔品牌「WEY」，相信未來五至十年將成銷售新動力。

此股昨日雖裂口急升，但留意沽空比率也創了新五日新高，根據筆者觀察，倘若強勢股的沽空比率創五日新高，看淡的人雖增加，但走勢再急升也會帶來「補倉效應」，而且進行沽空的沽盤也是有買家承接才會成交，一隻強勢股在沽空金額創五日新高之時，短期數個交易日內再急升的機會其實較大，昨日所見沽空金最大的首三名分別是中國平安(02318)、騰訊(00700)及長汽，當中也只有長汽的沽空金額創五日新高。

建議可候10.36元買入，目標12元，跌穿10元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益