港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向下，港股昨日跌56點後，料今日早段失50天線。美國科技股續弱，騰訊(00700)ADR收報267.75元，再失270元水平。

道瓊斯工業平均指數跌158點或0.7%，收報21320；標準普爾500指數跌22點或0.9%，收市報2409；納斯達克綜合指數跌61點或1%，收市報6089。美國勞工部公布，截至7月1日止當周，美國首次申領失業救濟人數為24.8萬人，按周升4000人，遜市場預期，連升3周。

另外，美國今晚將公布上月非農就業數據，而昨晚人力資源服務公司ADP公布6月私人市場新增職位15.8萬個，遜市場預期的18.5萬個，但整體就業市場仍維持強勁。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報73.44元，較本港上日收市升0.09元；騰訊ADR收報267.75元，跌4.05元；國壽(02628)ADR收報24.01元，跌0.04元。美國上周原油庫存減少630萬桶超預期，油價靠穩，不過「三桶油」ADR偏軟，中海油(00883)ADR收報8.58元，跌0.07元；中石油(00857)ADR收報4.82元，跌0.06元；中石化(00386)ADR收報6.07元，跌0.02元。中移動(00941)ADR收報80.2元，跌0.1元；聯通(00762)ADR收報10.57元，跌0.03元；中電信(00728)ADR收報3.64元，跌0.02元。

ADR港股比例指數收報25296點，跌169點或0.67%。夜市期指收報25377點，跌114點，較昨日恒指收市低水88點。恒指昨收報25465點，跌56點或0.2%，僅險守50天線(約25450點)。恒指短期支持為本周三低位25199點，阻力位參考10天線約25680點附近。

焦點板塊

汽車股：近日走勢強勁，外資大行分別上調多隻個股評級。另外，吉利汽車(00175)昨日收市後公布，上半年總銷量53.06萬部，按年增長89.28%。由於銷售表現持續強勢，調高全年銷量目標10%。不過，零件商京西國際(02339)發盈警，預期今年上半年業績按年盈轉虧。

內房股：板塊內公司陸續公布上半年銷售數據，中海外(00688)上半年物業銷售按年增33%，同系的中海宏洋(00081)期內銷售升60%。路勁基建(01098)上半年銷售升36%。相反，瑞房(00272)上半年合約銷售額跌71%。另外，萬科(02202)成功投得廣東國際信託投資公司若干資產，包括主要位於廣州市荔灣區及越秀區的16塊土地，對價為551億元人民幣，萬科H股將於今早復牌。

焦點股份

多家公司發出盈利預告，中遠海控(01919)發盈喜，預期中期業績將扭虧為盈，由去年同期虧損72.09億元人民幣，轉為上半年錄淨利潤約18.5億元人民幣。另外，華融金控(00993)和仁天科技(00885)亦發盈喜。相反，卜蜂國際(00043)發盈警，預期中期將錄得虧損1000萬至2000萬美元(約7800萬至1.56億港元)，而去年同期錄得盈利1.54億美元(約12.01億港元)。

安徽海螺水泥(00914)：發澄清公告，公司H股的中文簡稱由「安徽海螺水泥股份」更改為「海螺水泥」，而英文簡稱則由「ANHUI CONCH」更改為「CONCH CEMENT」，自下周五(14日)起生效。

莊士機構(00367)：向旗下勤達集團(01172)出售佐敦白加士街101號珀．軒地下第3、4及5號舖，連同商業外牆部分，作價約2.54億元，以現金支付。交易完成後，莊士機構扣除遞延稅項後將獲淨收益約1.94億元。

鄭煤機(00564)：昨日收市後公布，近日收到洛陽市檢查院立案決定書，決定對該公司財務總監郭德生涉嫌貪污犯罪一案立案偵查。該公司目前生產經營活動正常，將積極配合調查，並及時履行訊息披露義務。

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