即巿股評 港股直擊 國際財經

2017年已踏入下半年，回看全球股市上半年走勢，表現之佳堪稱史上罕見。德銀發表最新報告指出，今年上半年回報(以美元計)最理想的十大資產類別之中，除了排行第二的小麥外，其餘9個都是股市指數。其中香港恒生指數今年首6個月累升3764點(17.11%)，若計及股息收入的總回報更高達19.43%(以美元計則為18.69%)，名列全球最佳回報資產第七位，可見港股上半年升勢非常不俗。

不過，若單看個股表現，港股卻未見出色。在近2000隻股份中(只計算2016年12月31日前上市的股票)，逾1000隻股份於上半年錄得跌幅，期內上升股票不足900隻，整體升跌比例為47︰53，上升股份比例不足一半，顯示升市並不全面。

具體表現方面，上半年升幅高於10%或以上的股份僅得600多隻，佔整體港股比例約31.9%；而升幅跑贏恒指(即高於17.11%或以上)的公司更只有400多家(佔整體比例23.7%)。全數港股上半年平均回報只得2.28%，回報中位數更為負0.72%，在在反映大部分港股走勢均較恒指遜色。

各大板塊又如何？截至6月30日止首6個月，港股25個板塊之中僅不足六成(14個板塊)錄得升幅，當中只有兩個跑贏恒指。若以各板塊內成分股的升跌比例看，最差的首兩個行業分別為金融服務和農業，下跌股份比例分別高達71%及70%，兩者的(股價)平均跌幅為11%及12.2%【圖】。不過，正所謂物極必反，有意博反彈的投資者，或可嘗試從這兩個跑輸板塊中發掘「寶藏」。

航空和物流運輸板塊則為上半年表現最好的兩大行業，平均回報分別達到20.9%及19.8%【圖】，明顯跑贏恒指，反映航空和物流運輸為今年港股的強勢板塊；大家如看好下半年強者愈強，不妨押注相關股份。

展望下半年大市，統計過去50年(1967至2016年)的港股歷史數據，可發現恒指下半年往往可錄得不俗的升幅，上升機會達到64%，平均漲幅8.57%。且自1967年以來，恒指上半年漲勢逾17.11%(今年恒指首6月回報)的情況曾出現15次，當中10次(近七成比例)強勢可延續至下半年，累漲至少超過8.44%。數據同時顯示港股在第三季通常不濟，直至第四季才再度發力，帶動整體大市下半年向好。

值得留意的是，由於恒指由成立至今的大方向皆是向上，所以數據某程度上會呈現upward bias(向上偏差)。再者，上述的數據僅是統計結果而已，會否在今年下半年重現，還要拭目以待！

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容