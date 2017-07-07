即巿股評 港股直擊

筆者於7月4日的分析指出，期指反彈目標最低會在25550點。而騰訊(00700)會反彈至275元。昨天期指25593點，騰訊高位275元。這已是筆者竭盡所能的範圍！如像索耐特的系統，可以得到更準確的時間，價位及運行模型。終究計量分析亦不是萬能，只能在一些特定訊號出現後，作出短線帶機率預測。

昨日的分析已指出反彈過後，會步入窄幅橫行，之後大市才會出真正方向。昨天早段大市及騰訊均滿足了反彈目標，之後便反覆橫行，同時參考周線及月線，其均出現十字星，待變味道很濃。計量分析認為市場是中性的，不是大家一般理解為統計套利中，不論上漲或者下跌的環境下均能獲得穩定收益的一種投資策略，而是當升市訊號失敗，被觸發止蝕時，不會進行反倉操作，因市場是中性，分三種市況：中性區間市運行，所佔的時間最多，之後便是市場失去效率後的偏離上升及偏離下跌。

上周開始大市多次觸及25800點日線的買入訊號，而筆者亦已按訊號入市，大家可參看專頁中的交易紀錄。昨天大市已牛皮待變，小時圖也收窄至快將突破！本月是否如願出現向上突破，相信日內便有分曉，現時大部分除淨活動均已完成，恒指及國指都尚有約30點除淨，相關活動應已大致完成，很快便會見真章。

指數乏味個股揚

如參考恒生綜合大，中，小型股指數，大股仍是牛皮，但中，小型股指數早已向上突破！中細股既已先行，那就不要為明天憂慮！近日有一種論點是大市已連升6個月是異常！那我們對升市的定義，似乎很寬鬆。如從70年代至今的升跌月份，以上月收市價為基數平準，平均升跌幅的絕對值，都是略多於1%不足2%，上月大市只升了103點，這還算是明朗？如連升6個月，只是升了3，4百點，那第7個月便要大跌嗎？筆者昔日去處理陰陽燭量化，便花了很長時間去回測，甚麼是十字星，甚麼是陀螺；大陽，小陽又應如何界定的問題。早前我提出的雙日轉向，現時很多學生便已為雙日轉向的定義爭論不休，如處理上述問題，升跌不足1%，應以平收看待。

計量分析便是要量化數據來比較，現時由12月低位升至上月高位，升了21.4%。相較09年，升了86.8%才出現第一次調整，那21.4%便不算多了，又或是2007年3月升至10月連升8個月，升了71.2%。計量分析，跟一般統計學最大的分別，便是先有邏輯模型才再去討論分布問題，然後才可量化，從而計算機率及其後的模型，而不能堆砌數字來製造出一些帶機率的假象，最終令自已眼前模糊不清。

傍晚一位旅居上海的朋友，提出他用回歸均值的方法，多年未有所得。筆者只簡單回應，因市場不是常態分布，更沒有固定分布，那有均值？這便是說明為甚麼計量分析的，都喜用極值介入市場。

作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。