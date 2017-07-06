即巿股評 港股直擊

今日上午有升幅下午變跌幅，港股窄幅上落靜待突變中，歐洲股市初段下跌，港股夜期跟隨外圍下跌，近日選股以防守性為上策，再加選些有實質數據支持而市場未理會的股份。

股票終極美學買來沽

現時投資者入市，建議可考慮近期油價見底回升之石油類股份，油價從本年2月下旬54.38美元一桶，下跌至42.53美元一桶見反彈，已衝破上個低位45.52美元，下一阻力位在47.34美元，雖然俄羅斯官員稱反對擴大減產，令昨日油價應聲下跌4%，今天油價已回升超過1%，消息亦正消化中，而油股在近期隨油價回落，其中中海油(00883)及中石油(00857)在上月尾跟隨油價而創過52周低位，現油價回穩兩油股已有築底回升跡象，加上美滙反彈後在今天午後回落，亦令油價有支持作用。今天兩油股跟隨大市回落，市場未有理會油價企穩及中海油在早前管理層削成本已見初步成效，股價未有反映上述因素。

市況不穩，小心現時強勢股會遭拋售命運，而一早處於弱勢股因早經投資者拋出，沽壓力度應該也輕，而上述兩油股背後有油價回升支持，有條件吸引資金換馬吸納，前輩教落勿把跌下來的刀妄想能接著，反而見底回升，就算最後證明捉錯用神，自己起碼知道如何解說，而股票終極美學買來沽，買入低殘未被反映股票等回升。但選股還需有理據、數據支持才應值得買入。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。