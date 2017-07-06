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聖馬丁國際(00482)今年4月底才公布獲法院撤銷由韓籍股壇狂人池昌炫(Charles Zhi)入稟的清盤呈請，未夠3個月，集團今日中午公布再遭入稟申請清盤。

池昌炫近年專入稟控告細股作為變相狙擊，是一個特別的獨行俠，他的精彩故事已有傳媒報道過。在事實層面，此人實力未到足以打殘一家公司。(值得一提池先生於4月已經被判定破產，是他的第二次破產)

相對地，今日公布的清盤呈請更為複雜，入稟原告人為馮泉。聖馬丁國際今年3月收到合共持股10%的股東要求召開股東特別大會，審議罷免所有董事的議案，並調查一些過去交易，馮泉為當時其中一個股東。

其後，此君又人入稟法庭，要求查閱及複印有關投資Dish Media、投資MyHD 、第一次公開發售股份及第二次公開發售股份的相關檔案。馮泉行競十足維權投資者，最新入稟要求集團清盤，到底是找到所要的資料，還是無計可施的最後一步？

關於聖馬丁本身，其透過供股易主至台灣上市公司益航的交易，一波三折後本月將會完成(這次易主也許就是引發池昌炫和馮泉等人出手的原因)。完成後，益航透過認購新股，加上其全資附屬證券商包銷，最多可掌握50.72%擴大後已發行股本，供股股份將於7月20日首日買賣，短線或有沽壓。

再者即使供股後維權股東股份遭攤簿，不過始終事件複雜，不是一般散戶能看透，加上大價股一浪高於一浪，市場優質選擇眾多。另外，此股去年6月28日首次在本欄出現，當日收報0.365元(經供股調整為0.3155元)，而今日收報0.12元，實無誘因衝入場。

陳鎮強

信報投資研究部

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