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信報投資研究部首席經濟及策略師呂梓毅表示，投資者上半年的選股策略主要是大市值的強勢股，踏入下半年，可繼續此選股策略。他更提出恒指綜合指數強勢股策略選股準則，包括市值達10億港元以上、每日成交量達100萬股以上等。