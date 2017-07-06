港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額86.28億元，另有約1289.5萬元人民幣沽空，大市沽空比率11.06%，較上日上升約0.84個百分點，為6月6日以來新高。

中國平安(02318)連續2天全日沽空金額居首，金額7.76億元，沽空比率22.9%。

騰訊控股(00700)排第二，沽空金額5.47億元，沽空比率11.9%。

第三位是長城汽車(02333)，沽空金額4.97億元，沽空比率26%。

第四位是滙豐控股(00005)，沽空金額4.57億元，沽空比率23.4%。