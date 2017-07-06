港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數復市個別走。港股昨日回升132點後，今早反覆偏軟，下試50天線。不過多個板塊逆市造好，以汽車股最為突出。

恒指今早高開52點，甫開反覆升77點，見25599點全日高，上午10時前突轉跌，最多跌85點，見25436點全日低，失50天線(約25450點)水平，中午跌81點，午後一度窄幅轉升，尾段受壓。恒指收報25465點，跌56點或0.2%，勉強收市50天線水平。大市今日上升股份比例51%，下跌股比例49%。

全日成交額780.41億元，較上日減少約62.89億元。

國企指數收報10346點，跌34點或0.3%。

恒指即月期貨收市升28點或0.11%，報25491點，高水26點。

A股高收，滬指升0.17%；深成指升0.01%。兩市成交額約4764億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌9點，報21413。市場觀望美國總統特朗普即將在波蘭首都華沙發表對歐關係的重要演說。

藍籌內銀股領跌，建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌0.4%；除息的中行(03988)跌0.2%。另外，中移動(00941)創逾一年新低，收市跌1%；聯通(00762)跌1.9%，為跌幅最大藍籌。隔晚外圍油價急挫4%，「三桶油」跌0.5%至1.2%。相反，騰訊(00700)一度見275元，收市升0.3%；銀娛(00027)升1.7%；友邦(01299)升0.2%；國泰(00293)升2%；恒安(01044)升2.1%。本地地產股造好，恒隆地產(00101)升1.9%；長實地產(01113)旗下荃灣「海之戀．愛炫美」本周將進行首輪發售412伙，股價升1.2%。

焦點板塊

汽車股：昨日跑贏大市的主要汽車製造商今早續見追捧。昨日獲大摩唱好、急升10.3%的廣汽(02238)升2.8%；長汽(02333)獲大摩上調評級至「增持」 升目標價至13元，收市急升7.9%，為表現最好國指成分股；北汽(01958)升4.6%；華晨(01114)升5.6%；東風(00489)獲瑞信上調目標至11.5元，收市升3%。4S零售商方面，中升(00881)升6%；廣匯寶信(01293)升2.2%；永達汽車(03669)升3%。此外，A股鋰電池板塊熱炒，本港從事新能源車電池的股份亦造好，天動能力(00819)升3.8%；比亞迪(01211)升1.3%。

手機零件股：午後拉升，通達集團(00698)獲多家外資大行予正面看法，收市升7.9%，成交額2.42億元。另外，比亞迪電子(00285)升1.3%；舜宇(02382)升2.1%；瑞聲(02018)升1.4%；ASM太平洋(00522)升2.4%；行業消息方面，工信部發布2017年首五個月國內生產手機7.69億部，按年增9.1%。其中智能手機5.64億部，按年增7.5%，佔全部手機產量比重73.4%。首五個月出口交貨值按年增13%。

內險股：昨日尾段炒高的內險股今日續見支持，人保(01339)升6%；新華保險(01336)升1.4%；財險(02328)升6.6%；太平(00966)升1.2%；平保(02318)創兩年新高，收市升1%；國壽(02628)升0.2%。

內房股：二、三線股份領前大市，金地商置(00535)上半年累計合約銷售額按年飆升3.05倍，股價創逾兩年高，收市升21.1%；中國奧園(03883)創上市新高，收市升3.5%；中駿置業(01966)創上市新高，收市升1.1%；中國金茂(00817)升1.3%；SOHO中國(00410)升3.3%；保利置業(00119)升3.6%。另外，中國新城市(01321)擬折讓近兩成配售最多2.6億股新股，淨籌約4.66億元，股價炒高18.5%。

焦點股份

復星系：今早內地流傳復星集團董事長郭廣昌失聯，集團中午立即發聲明澄清指，郭廣昌今天在陝西西安參加第八屆秦商大會並作主題發言，網上炒作純屬謠言及惡意誹謗，集團經營一切正常。復星系上午跑輸，午後跌幅收窄，復星醫藥(02196)曾挫7.1%，收市跌2.6%，成交額1.3億元，其A股(600196.SH)跌3.67%。另外，復星國際(00656)挫0.2%，報12.02元。

安踏體育(02020)：逆市造好，最多升8.2%，高見27.6元創上市新高，收市升4.7%，成交額3.64億元。

洛陽鉬業(03993)：近期反覆攀升，今日創52周新高，收市升3.4%，其A股更漲停。

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